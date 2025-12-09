Rocío Amaro 09 DIC 2025 - 07:00h.

A pocos días del juicio contra la conductora acusada de atropellar a Marcos su familia denuncia haber recibido cartas amenazantes y reclama justicia

La Fiscalía pide hasta siete años de prisión para la conductora por omisión del deber de socorro, homicidio imprudente y conducción bajo los efectos del alcohol

CádizMás de cuatro años han pasado desde aquel 14 de marzo de 2021 en que la vida de Marcos Jiménez, un joven de 15 años, se truncó en Olvera, Cádiz. Aquella tarde, el menor sufrió un accidente de tráfico que terminó con su fallecimiento días después. Hoy, a pocos días de que se celebre el juicio contra la conductora acusada de provocar la colisión, la familia vuelve a enfrentarse al dolor y la angustia, esta vez acrecentado por unas cartas amenazantes que han recibido en los últimos tiempos.

El juicio está fijado para el próximo 10 de diciembre en el Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez de la Frontera. La acusación particular sostiene que la conductora invadió el carril por el que circulaba Marcos y que conducía bajo los efectos del alcohol, pero esto no pudo ser del todo probado porque la acusada abandonó el lugar del accidente y no fue localizada hasta dos horas después.

Por todo ello, solicitan, además de los delitos de homicidio imprudente y conducción bajo los efectos del alcohol, que se incorpore un delito de omisión del deber de socorro, por lo que la petición de pena podría alcanzar los siete años de prisión.

La prueba de alcohol, clave en el proceso

La prueba de alcoholemia practicada más de dos horas después del accidente arrojó tasas de 0,42 y 0,44 mg/l, pero la estimación de la concentración en el momento del impacto superaría los 0,55 mg/l, según explica Luis Romero Santos, abogado de la familia.

El letrado también ha señalado que la conductora abandonó la escena del accidente y que un familiar suyo habría intentado suplantarla ante la Policía Local y la Guardia Civil. Por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos admitió a trámite una querella contra ese familiar, aunque este procedimiento seguirá de manera independiente y no formará parte de la vista oral prevista para diciembre.

"Queremos justicia y no dinero", recalca Diego Jiménez, tío y portavoz de la familia. "Una vida de un niño de 15 años no vale dos años de cárcel. Nadie nos ha pedido perdón por lo ocurrido". Este familiar subraya que, a pesar de convivir diariamente en la misma zona que los investigados, mantienen la calma y la confianza en el sistema judicial. "·Estamos tranquilos porque confiamos en la justicia, pero los padres y la hermana de Marcos lo están pasando realmente mal al tener que recordar lo que pasó hace ya casi cinco años", añade.

Cartas amenazantes anónimas

A esta angustia se suma la preocupación por las cartas amenazantes que la familia ha recibido en los últimos días. "Sé quién es. Son amenazas por lo ocurrido con Marquitos", afirma Diego, aunque no entra en más detalles sobre su procedencia. La situación ha generado un nuevo nivel de estrés, que se suma al dolor que aún sienten por la pérdida del menor.

Luis Romero, abogado de la familia, también ha destacado el desgaste que ha supuesto la dilatación del proceso judicial: "Ha sido doloroso, no solo para los padres de Marcos, sino también para la hermana y toda la familia. La espera y el retraso del juicio hacen que revivir los hechos sea aún más difícil".

La familia insiste en que el caso no debe caer en el olvido y confía en que la vista oral sirva para esclarecer los hechos y hacer justicia por un menor que perdió la vida "sin culpa alguna". Cada detalle, desde las circunstancias del accidente hasta la falta de socorro inmediata, será analizado ante el tribunal, con la esperanza de que se reconozca la gravedad de los actos y se establezcan responsabilidades.