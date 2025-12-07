Un componente de una orquesta resultó herido tras ser apuñalado en una fiesta en San Esteban de Litera, Huesca

El autor del apuñalamiento ha sido hallado muerto en el interior de su casa tras atrincherarse en el domicilio durante 20 horas

San Esteban de LiteraEl joven presunto autor del apuñalamiento del músico de una orquesta en la celebración anticipada de la Nochevieja en San Esteban de Litera (Huesca), ha sido localizado muerto en el interior de su casa, donde había permanecido atrincherado más de 20 horas.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE la localización del cadáver del joven, pero no han precisado si se trata de un suicidio o algún otro tipo de causa, y se han limitado a informar de que los hechos permanecen en investigación.

El apuñalamiento al músico

Según han informado a EFE fuentes del caso, los hechos tuvieron lugar ayer, sábado, hacia 19.30 horas, cuando la víctima tomaba un café en el bar el Rincón del Cazador de San Esteban de la Litera.

Un testigo que se encontraba en el establecimiento observó cómo el presunto agresor, tras bromear unos instantes con su víctima, se quedaba serio y en silencio, y le asestaba una cuchillada de forma repentina.

El joven se atrincheró en su casa

El joven se refugió en su casa, tras lo que la Guardia Civil rodeó lugar, no obtuvo respuesta a sus requerimientos y procedió a solicitar una autorización judicial para entrar en el inmueble.

Las fuentes testificales citadas han añadido que todas las personas que se encontraban en el bar quedaron en shock tras ver la agresión, y han apuntado a la posibilidad de que el joven sufriera de algún trastorno psicológico.

Han añadido, además, que a través de sus propios compañeros han recibido la comunicación de que el músico apuñalado ha sido operado con éxito y que evoluciona de forma favorable de la herida sufrida.