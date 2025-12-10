Los rescatadores usaron una cuerda y rescate para descender hasta el animal y extraerlo al exterior

Colonias felinas, el gran agujero negro de los derechos de los animales: "Se originan por la negligencia de las personas"

PicassentLos bomberos han rescatado a un perro que se había caído a un pozo en Picassent (Valencia), en el Camí Fondo. Se trata de una zona "muy inaccesible", de unos 18 metros de profundidad, por lo que el animal no podía salir por sus propios medios. El rescate se produjo tras recibir el aviso a las 14:18 horas del martes.

Cuando dieron la voz de alarma, se desplazaron hasta el lugar una dotación de bomberos de Silla, un sargento de Torrent y rescatadores del grupo GERA, según ha informado el Consorcio en un comunicado.

Usaron una cuerda para rescatar al animal

El Consorcio de Bomberos de Valencia recibió un aviso por un perro que se había precipitado a 18 metros de profundidad en un pozo. Cuando se trasladaron al lugar de los hechos, los rescatadores aseguraron la zona para poder sacar al animal sin ningún tipo de riesgo. Después, usaron una cuerda y rescate para descender hasta el animal y extraerlo al exterior con arnés de perro, en coordinación con el resto de dispositivo de bomberos.

Tras sacarlo, los bomberos acariciaron al perro para que estuviese tranquilo después del tenso rescate. El animal, que estaba vivo en un lugar inaccesible a unos 18 metros de profundidad, ha sido entregado a la Policía Local al desconocerse el propietario.