¿Salió el virus de la peste porcina de un laboratorio? El IRTA-CReSA, bajo la lupa

BarcelonaUn juzgado de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, donde se registró el brote de peste porcina africana (PPA), investiga ya el origen del brote. Aunque no hay todavía una causa abierta, se prevé que esta sea secreta y corresponda a un presunto delito contra el medio ambiente.

Ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que ha informado de que el Tribunal de Instancia de Cerdayola ha recibido un atestado en relación con el brote de peste porcina africana que ha entrado en reparto y el juzgado que tendrá la competencia será la plaza 2 del citado tribunal. Mientras los trabajos continúan en la zona sobre el perímetro trazado alrededor de la zona del brote, en el entorno de Collserola, el sector porcino sigue notando el impacto económico de la situación, con importantes pérdidas en el mercado, según denuncian los propios afectados.

La investigación para esclarecer el origen del brote de peste porcina en Barcelona

La semana pasada, y después de que la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comunicara al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la necesidad de investigar estos hechos, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil iniciaron ya unas pesquisas conjuntas para tratar de esclarecer el origen del brote detectado en Cerdanyola. Ahora, la investigación tendrá que determinar "con pelos y señales" cuál es la verdadera causa que ha provocado la situación, y todo sin que se descarte la hipótesis de que la cepa pueda proceder de un laboratorio que trabaja con el virus de esa enfermedad.

Precisamente, sobre esto último, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado este mismo martes 9 de diciembre en rueda de prensa que "hay muchas hipótesis abiertas". Tras reunirse con representantes del sector porcino, junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha señalado que deben ser los científicos y los técnicos los que digan "el origen o la opción con más posibilidades".

A ese respecto, Ordeiga ha pedido tiempo y dejar que los expertos trabajen. Todo con el objetivo de obtener toda la información posible para esclarecer lo ocurrido.

Pérdidas millonarias en el sector porcino

En medio de la alarma y la preocupación, en la industria del cerdo hablan ya de pérdidas millonarias. Según el responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, que también es propietario de una granja de cerdos en Ivars d'Urgell (Lleida), y el presidente de Asaja Cataluña, Pere Roqué, han cifrado exactamente en 24 millones de euros las pérdidas semanales por la peste porcina africana.

Atendiendo a los medios de comunicación tras una reunión con el Govern para abordar el estado del virus en el territorio, han felicitado, no obstante, al Ejecutivo catalán por la "rapidez de la actuación" y por tener contenido el foco en la zona de Collserola, todavía con 13 casos positivos en jabalíes muertos hallados en un radio de 6 kilómetros.

Las pérdidas económicas a las que se refieren y la estimación de ambas entidades ganaderas llegan después de que Mercolleida, lonja considerada de referencia estatal en el ámbito del mercado porcino, haya bajado 20 céntimos el precio del kilo de cerdo, hasta los 1,10 euros, en respuesta a la peste porcina.

"El lunes de la semana pasada hizo una corrección de 10 céntimos y el pasado jueves volvió a bajar otros 10 céntimos. Esto son 20 céntimos por cerdo, que traducido por el peso que tenemos por cerdo, de 120 kilos, son 24 euros de momento de bajada", ha explicado Saltiveri.

Si se tiene en cuenta a todo el sector porcino español, que sacrifica un millón de cerdos al año, "son 24 millones de euros en estos momentos de reducción semanal que tenemos por esta afectación", ha añadido.

Ante la situación, el Govern ha creado una línea de ayudas y subvenciones de 10 millones de euros, ampliable con 10 más, para mitigar el impacto económico de la enfermedad, al tiempo en que ha ampliado la línea de préstamos del Institut Català de Finances (ICF), destinada a empresas y entidades afectadas por emergencias climáticas, para incluir como posibles beneficiarios a afectados por el virus.

Ante ello, desde Asaja agradecen el apoyo aunque prevén que hará falta más, ese a subrayar que España y Cataluña son líderes de bioseguridad en el sector porcino: "No podemos perder ni una granja por culpa de esta peste", subrayan, reivindicando al mismo tiempo la necesidad de abordar el exceso de población cinegética, en concreto de jabalíes salvajes, que "está provocando un desastre de más de 24 millones a la semana".