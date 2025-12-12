El líder del PP asegura que no tenía información de la citación y que se ha enterado por la prensa

El jefe de gabinete de Mazón niega instrucciones a Pradas el día de la DANA y dice que los WhatsApp están "descontextualizados"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes, tras ser citado como testigo en la causa penal por la gestión de la DANA, que su papel aquel 29 de octubre de 2024 fue exigirle al Gobierno la emergencia nacional.

En un acto de campaña en Talarrubias (Badajoz), Feijóo ha afirmado que no tenía información sobre la citación, que se ha conocido mientras estaba interviniendo ante los medios. "Primera noticia, sabe usted más que yo", ha respondido a una pregunta de un periodista.

Como jefe de la oposición y en el ejercicio de sus competencias, ha explicado, aquel día exigió al Gobierno que decretara la emergencia nacional. "Ese es mi posicionamiento y mi papel permanentemente y así va a seguir siendo porque entiendo que estuvimos ante un supuesto de emergencia nacional de libro", ha afirmado el líder del PP, que no se ha referido directamente a la citación.

A petición de las víctimas

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la DANA, ha acordado citar como testigo al presidente del PP a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la instructora justifica su decisión en que este testigo podría "dar razón de los comentarios" que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón pudo haberle hecho aquel día sobre la información que iba recibiendo.

La jueza le ha pedido además que presente voluntariamente antes de cinco días el listado de llamadas y los mensajes, correos electrónicos y wasaps que pudiera haber recibido de Mazón aquel día. Feijóo ha afirmado que mientras él exigió desde el principio la emergencia nacional el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado "solos" a los ciudadanos de afectados por la dana y en la Comunidad Valenciana "ni siquiera han aparecido por allí desde hace mucho tiempo".