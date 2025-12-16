Las panteras negras, en contra de las creencias populares, son leopardos y su pelaje negro se debe a una mutación genética conocida como melanismo

ValenciaA sus 20 años, Mamba, la hembra de leopardo negro que vivía en Bioparc Valencia desde 2008 en el grupo de conservación internacional de esta especie, ha fallecido por insuficiencia renal debido a su muy avanzada edad.

Mamba ha ofrecido la oportunidad de contemplar a este bellísimo animal y descubrir la característica mutación genética de las panteras, así como sensibilizar hacia su protección. La preciosa pantera estaba integrada en el grupo internacional de conservación (EEP) del leopardo (Panthera pardus kotiya), que trata de garantizar la supervivencia de esta imponente especie, que se encuentra en riesgo de extinción en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Mamba llegó desde el Zoo de Pont Scorff (Francia) a Bioparc Valencia con 2 años y ya había superado los 20, por lo que los visitantes del parque la han podido verla crecer, desarrollarse y admirar su porte y hermosura.

En riesgo de extinción

Gracias a la estrecha vigilancia del equipo de cuidado animal y las revisiones veterinarias se detectó la presencia de un tumor maligno, lo que motivó dos intervenciones quirúrgicas que consiguieron extirparlo con éxito y salvarla de la degeneración que hubiera sufrido. En los últimos meses se le pudo observar un progresivo deterioro debido a las secuelas y, al ser un animal geriátrico, como ocurre en muchos otros felinos, la insuficiencia renal comenzó a provocarle un evidente desgaste físico sin posibilidad de mejora, por lo que hubo que tomar la dolorosa decisión de practicarle una eutanasia.

Mamba ha gozado de una gran calidad de vida, superando ampliamente las expectativas de esta especie situadas en estado silvestre en torno a 10-12 años.

Las panteras negras, en contra de las creencias populares, son leopardos. Su pelaje negro se debe a una mutación genética conocida como melanismo y pese a esta apariencia, bajo el reflejo del sol, se pueden observar las manchas características de esta especie. Incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) sufre un apabullante descenso de población, con datos tan trágicos como un 30% en los últimos 23 años y ha desaparecido en 26 países en los que se encontraba.

En Bioparc Valencia, la presencia del leopardo permite acercarse a una de las especies más impresionantes de los grandes carnívoros y un icono de la auténtica belleza indómita.