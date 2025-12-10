Kai, la lince ibérico sin una pata que vuelve a ser libre tras "curarse" en un hospital de Córdoba

Rocío Amaro 10 DIC 2025 - 19:00h.

Kai, una lince ibérico que sufrió la amputación de una extremidad tras una grave lesión, ha sido liberada en Adamuz, Córdoba

El seguimiento mediante collar permitirá evaluar su adaptación al medio natural y reforzar los programas de conservación de la especie

CórdobaKai, una lince ibérico nacida en libertad en 2013, ha vuelto al medio natural en Adamuz, Córdoba, tras superar un complejo proceso de recuperación en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Los Villares. La hembra, que sufrió la amputación de una de sus extremidades tras una grave lesión, ha sido liberada en el paraje de Valderragos, dentro del área de reintroducción de Guadalmellato, un territorio clave para la consolidación de la especie en Sierra Morena.

El regreso de Kai al campo se realizó equipada con un collar de seguimiento que permitirá monitorizar sus desplazamientos, estudiar su comportamiento y verificar que se adapta correctamente a su territorio histórico. Los técnicos del CREA han confirmado que, pese a la amputación, la lince mantiene una condición física óptima y las habilidades necesarias para sobrevivir en libertad, incluyendo su capacidad predatoria y movilidad.

"Nuestra prioridad ha sido garantizar que Kai pueda desenvolverse de manera autónoma y segura en su hábitat", han explicado los responsables del CREA durante la suelta. La hembra pertenece a una línea genética de alto valor, es hija de "Eclipse", una de las hembras fundadoras del núcleo de Guadalmellato, que contribuyó a la expansión inicial del lince en el término municipal de Adamuz.

Un hito para los programas de conservación del lince ibérico

Al acto asistieron, además de los técnicos del CREA, el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno; el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba, Rafael Martínez; el coordinador general del Proyecto LIFE LynxConnect, Javier Salcedo; y Agentes de Medio Ambiente encargados del seguimiento de la especie. También participaron alrededor de 50 alumnos del IES Luna de la Sierra de Adamuz, junto a su directora Raquel León, con el objetivo de acercar a los jóvenes la labor de conservación y la importancia de la biodiversidad local.

Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, destacó que la historia de Kai simboliza "la fortaleza de la especie y la importancia de los recursos públicos destinados a su conservación". La consejera subrayó que esta es la primera liberación en Guadalmellato de un ejemplar recuperado tras una amputación, lo que convierte el acto en un hito para los programas de conservación del lince ibérico en Andalucía.

El regreso de Kai se enmarca en un contexto de expansión de la especie. En 2024, Andalucía ha alcanzado 836 ejemplares de lince ibérico, consolidando su presencia en nuevos territorios. La reciente identificación y marcaje de una hembra adulta en Cabra, en las Sierras Subbéticas, confirma la llegada del felino a áreas donde no había presencia estable desde hace décadas. Esta observación permite reforzar la conectividad genética y planificar corredores naturales que faciliten el intercambio entre poblaciones.

Un impulso con proyectos LIFE

La recuperación del lince ibérico ha sido posible gracias a décadas de trabajo coordinado entre administraciones, propietarios de fincas, entidades conservacionistas y proyectos LIFE liderados por Andalucía, como el actual LIFE LynxConnect. Según Catalina García, los linces que hoy habitan España y Portugal descienden de apenas 75 hembras andaluzas que sobrevivieron en momentos críticos, lo que subraya el papel fundamental de la comunidad autónoma en la recuperación de la especie.

Durante la suelta, la consejera ha mencionado que "Andalucía trabaja ya en un nuevo proyecto LIFE para el período 2026-2031, con la intención de volver a liderar la estrategia de conservación del lince a nivel ibérico". Al hilo de ello, ha puntualizado que "su objetivo será reforzar la conectividad genética, impulsar infraestructuras verdes, mejorar la planificación adaptativa frente al cambio climático y continuar ampliando el territorio disponible para la especie".

Con la suelta de Kai, los expertos esperan garantizar la supervivencia de un ejemplar y transmitir un mensaje de esperanza y concienciación sobre la conservación de la fauna amenazada. Los datos recogidos mediante el collar de seguimiento permitirán evaluar su adaptación y orientar futuras actuaciones de protección del lince ibérico en toda la península. Kai regresa así a la libertad convirtiéndose de éxito de la conservación.