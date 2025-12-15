La autopsia ha revelado que Ryan también sufrió laceraciones profundas en el cuello, la espalda y la parte superior del cuerpo

Muere un adiestrador de animales en Oklahoma, Estados Unidos, tras ser atacado por un tigre frente a su mujer y su hija pequeña

El entrenador de tigres, Ryan Easley, fue atacado por uno de los animales con los que trabajaba en la Reserva de Tigres Growler Pines en Hugo, Oklahoma. Los hechos se produjeron durante un show en el que estaban presentes su hija Lily y su mujer Elaine entre el público.

El tigre estaba en la jaula con Ryan cuando, de repente, decidió atacarlo. El animal le produjo casi 100 heridas punzantes con los colmillos y las garras y le dejó un enorme agujero en el cuello.

Sufrió laceraciones profundas en el cuello, espalda y parte superior del cuerpo

La autopsia ha revelado que Ryan también sufrió laceraciones profundas en el cuello, la espalda y la parte superior del cuerpo. Tuvo traumatismos por aplastamiento, punción en las vértebras cervicales y la médula espinal y contusiones en el cuero cabelludo.

La reserva de Tigres Growler Pines se dedica a recoger animales salvajes que han estado en circos de todo el mundo y siguen trabajando con ellos en espectáculos. Tras el ataque, el centro se despidió de él después de “dedicar su vida a la protección y el cuidado de estos magníficos animales". “Era un apasionado defensor de la conservación de la vida silvestre”, concluyó.

Ryan Easley, conocido por la docuserie 'Tiger King'

Ryan Easley fue uno de los colaboradores de la docuserie de Netflix 'Tiger King' (2020), que narraba la vida de Joe Exotic, un criador de grandes felinos en EE UU, y su feroz conflicto con Carole Baskin, activista por los derechos de los animales.

La serie mostraba lo que ocurría en los zoológicos privados, el tráfico y la explotación de tigres, las sectas, las armas y los delitos. Se hizo viral por sus personajes y por los giros sorprendentes que acabaron con la condena de Joe Exotic por intento de asesinato por encargo y otros cargos.