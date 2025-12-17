Emergencias de la Generalitat ha entregado a la jueza de Catarroja el borrador del mensaje Es-Alert de Protección Civil del día de la DANA

El subdirector general de Emergencias entrega a la jueza de la DANA el borrador de un mensaje en el se recomendaba "acceder a zonas altas"

Emergencias de la Generalitat ha entregado a la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA del 24 de octubre de 2024 el borrador del mensaje Es-Alert de Protección Civil advirtiendo a la población de evitar desplazamientos debido a las fuertes lluvias.

En un documento al que ha tenido acceso EFE y que responde al requerimiento recibido por la Generalitat el lunes, día 15 de diciembre, la Subdirección General de Emergencias ha remitido este miércoles al juzgado el borrador impreso, que consta de una especie de ficha técnica con un mapa incluido, así como el texto en sí de la alerta.

Un mensaje que fue enviado pasado las ocho de la tarde

La jueza instructora había solicitado a Emergencias recibir "en el plazo de 2 días el texto del mensaje borrador de Es Alert nº 706, que no llegó a ser enviado en fecha 29 de octubre de 2024". Este primer borrador de un mensaje que finalmente se lanzó a las 20:11 tras su debate en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) contaba con 574 caracteres -entre título y texto- y lanzaba una alerta en dos lenguas: castellano e inglés.

El cuerpo del texto decía, en castellano: "Alerta de Protección Civil. Ante las situaciones derivadas por las fuertes lluvias en su zona, como medida preventiva, permanezcan en sus domicilios y estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales, en X, @GVA112 y en la televisión pública valenciana".