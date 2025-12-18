Imputado el alcalde del PP de Jérica por acoso sexual a dos menores

Sandra Pons 18 DIC 2025 - 14:25h.

La jueza ha impuesto medidas cautelares de alejamiento de los dos jóvenes y la prohibición de comunicarse con ambos

CastellónUna jueza ha imputado al alcalde del PP de Jérica (Castellón) por dos presuntos delitos de acoso sexual a menores de edad. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Segorbe impuso al alcalde, Jorge Peiró, medidas cautelares de alejamiento de los dos jóvenes. La jueza también impuso al primer edil la prohibición de comunicarse con los dos denunciantes. Dichas medidas siguen vigentes.

Esta causa se abrió hace unos meses. El alcalde de Jérica ha puesto el caso en manos de los abogados y no ha dado ninguna declaración al respecto, aunque sí ha confirmado que el asunto lleva varios meses abierto y todo sigue con normalidad.

El alcalde imputado sigue ejerciendo su cargo

El alcalde continúa ejerciendo su cargo, a pesar de su imputación de hace meses, sin que haya trascendido públicamente ninguna medida adoptada por el PP.

Peiró dirige el municipio montañoso de la comarca del Alto Palancia, en el interior de Castellón, desde 2019, con algo menos de 2.000 vecinos.

Además de alcalde Jérica desde 2019, Jorge Peiró Ripoll fue nombrado asesor del área de Gobierno del Partido Popular en la Diputación de Castellón en 2023, un cargo que aún mantiene y por el que percibe 46.289,14 € brutos anuales. A este salario público se suma lo que percibe como alcalde, 6.100 euros anuales.