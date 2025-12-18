La presidenta extremeña desconocía la condena, de la que le ha informado el conductor

El cese del chófer se produce a unos días de las elecciones en Extremadura

Compartir







Las denuncias de acoso y violencia se extienden por las distintas formaciones políticas en España. Lo que empezó en el seno del PSOE, ha saltado a Vox y al PP. La Junta de Extremadura ha cesado al chófer de la presidenta popular, María Guardiola, condenado por acosar a su expareja. Todo, a días de las elecciones extremeñas.

El chófer de María Guardiola, presidenta de Extremadura y candidata a la reelección este domingo, fue condenado "por coacciones leves" en relación con un delito de violencia de género.

PUEDE INTERESARTE El PSOE investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral al alcalde de Almussafes

Guardiola desconocía estos hechos, según un comunicado remitido a EFE por la Junta de Extremadura.

El consejero de Presidencia y secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, ya expuso a primera hora de la mañana del miércoles que el chófer sería cesado de forma inmediata en el momento en el que el Gobierno confirmara dicha condena, la cual se ha conocido a través de una información publicada por 'ElPlural.com'.

La condena al chófer de María Guardiola

Según este medio de comunicación, el chófer está condenado por violencia de género contra su expareja a seis meses de alejamiento, treinta días de trabajo comunitario y retirada del permiso de armas.

PUEDE INTERESARTE El PSOE sufre una nueva baja tras las denuncias de acoso sexual

Según refleja dicho comunicado, la presidenta no tenía conocimiento previo de los hechos ni de la existencia de "una condena por coacciones leves" relacionada con este trabajador.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ha sido el propio trabajador quien ha informado este miércoles a María Guardiola de esta situación mediante un correo electrónico y, posteriormente, en una conversación telefónica, en la que, según el citado comunicado, ha reconocido "la condena por coacciones leves, ya cumplida, y ha pedido disculpas por no habérselo comunicado con anterioridad".

El trabajador se ha puesto de manera inmediata a disposición de la presidenta, y ante esta situación, "se ha procedido a su cese".