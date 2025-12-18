Redacción Cataluña 18 DIC 2025 - 13:54h.

La reclamación de Estefanía Knuth se apoya en la figura jurídica de la “cuarta viudal”, prevista en el derecho sucesorio catalán

Isak Andic habría encargado un "acuerdo prenupcial" para blindar los bienes de su hijo antes de casarse con Paula Nata, según 'Informalia'

Las negociaciones entre los herederos de Isak Andic, fundador de Mango, y su pareja sentimental, Estefanía Knuth, avanzan hacia un acuerdo que pondría fin a casi un año de enfrentamiento por el reparto de la herencia. Tras la reclamación presentada por Knuth en los juzgados civiles, las partes han retomado el diálogo y se acercan a una cifra consensuada: 27 millones de euros, que incluirían los cinco millones ya previstos en el testamento del empresario, informa el diario El País.

La pareja consideró insuficiente esa cantidad de cinco millones y reclamó inicialmente 70 millones de euros, lo que abrió un enfrentamiento con los herederos. Durante la primera mitad de 2025 se produjeron conversaciones que llegaron a situar la oferta en 27 millones, pero las negociaciones se rompieron en otoño. La reciente reclamación previa de Knuth en los juzgados ha obligado a activar el mecanismo de Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC), que busca evitar un juicio y favorecer un acuerdo extrajudicial.

Estefanía Knuth rebaja sus peticiones

Fuentes cercanas al proceso señalan que los hijos de Andic estarían dispuestos a incrementar en 22 millones la cantidad inicial, alcanzando así los 27 millones. La cifra se aproxima a las nuevas pretensiones de Knuth, que ha rebajado notablemente sus exigencias económicas. Este acercamiento ha permitido reabrir las conversaciones y situar a las partes en un escenario de acuerdo, aunque se prevé que el cierre definitivo se produzca en 2026 debido a la complejidad técnica del asunto.

La reclamación de Knuth se apoya en la figura jurídica de la “cuarta viudal”, prevista en el derecho sucesorio catalán. Esta disposición garantiza a la persona viuda —o equivalente, como una pareja de hecho— una porción de la herencia suficiente para mantener el nivel de vida disfrutado durante la convivencia, hasta un máximo de una cuarta parte del patrimonio.

Aunque Knuth no estaba casada con Andic, su condición de pareja estable le otorga derechos similares a los de una viuda. Para calcular la cuantía, se tienen en cuenta factores como las propiedades del beneficiario, sus medios de vida y el estándar económico mantenido durante la relación. En este contexto, la reclamación de Knuth busca asegurar una compensación que refleje su situación y el nivel de vida compartido con el empresario.

La flexibilización de las pretensiones de Knuth y la disposición de los hijos a elevar la oferta han creado un terreno favorable para el pacto. El objetivo de ambas partes es evitar un proceso judicial largo y costoso que podría deteriorar aún más las relaciones familiares.

Andic falleció el 14 de diciembre de 2024, a los 71 años, durante una excursión en Montserrat. Su último testamento, firmado en julio de 2023, establecía un reparto equitativo de la fortuna —estimada en 4.500 millones de euros, según Forbes— entre sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah. Además, contemplaba legados específicos, entre ellos cinco millones para Estefanía Knuth, con quien mantenía una relación estable desde hacía seis años.