Celia Molina 18 DIC 2025 - 13:59h.

La Patrulla de Carreteras de California ha confirmado la muerte en el actor de este influencer, cuyo nombre real era Lane Rogers

Muere decapitado el influencer Prince Patel tras perder el control de su moto en una carretera de la India

El mundo de los influencers y del contenido para adultos vuelve a estar de luto. La revista 'People' ha comunicado la muerte del influencer Lane Rogers, cuyo nombre artístico era Blake Mitchell, a los 31 años. Una fuente confirmó a la revista que, el pasado 15 de diciembre, el joven murió en un trágico accidente de moto en Oxnard Plain, una llanura costera del condado de Ventura, en California. Un portavoz del médico forense de dicho condado declaró que la causa del deceso fue un "traumatismo craneal" provocado por golpe contundente y que su muerte, que se verificó en el mismo lugar de los hechos, se consideró accidental.

Según un comunicado de prensa de la Patrulla de Carreteras de California, la agencia respondió a un accidente en el que se vieron involucrados una motocicleta y un camión de caja alrededor de las 15:48 horas de la tarde en un tramo agrícola de la autopista Pacific Coast Highway, según el Ventura County Star. Los funcionarios de la CHP dijeron que el camión, conducido por un hombre de 32 años, chocó con la motocicleta en la mediana de la autopista, aunque la causa del accidente, incluyendo si las drogas o el alcohol influyeron, aún se está investigando.

Un camión chocó contra su motocicleta

Lane Rogers se hizo muy conocido en el contenido para adultos desde que abrió su canal en el año 2014. En su última publicación de Instagram, fechada hace seis días, él mismo, con su particular buen humor, hacía un vídeo en el que repasaba sus últimos cinco años. Sus seguidores han aprovechado esa publicación para escribirle un mensaje de pésame, además de mostrar su incredulidad por el accidente. "Me acabo de enterar de tu accidente de moto. Qué pena, eras un chico muy amable. Descansa en paz", puede leerse en su muro.

Desgraciadamente, éste no ha sido el único accidente de moto mortal que ha sufrido un influencer en los últimos meses. Karen Sofía Quiroz, creadora de contenido colombiana, también murió en un choque similar a principios de este mes de diciembre, cuando su moto, con la que solía aparecer en sus redes, chocó contra un camión y ella acabó debajo de una de sus ruedas. En su caso, diferente al de Rogers, sí que había cometido una imprudencia pues, poco antes de salir a la carretera con su vehículo, había confesado en su Instagram que "había perdido las gafas de ver" y que no sabía si se chocaría con la moto, como así fue.

Tres días después, otro jovencísimo influencer, de 18 años, llamado Prince Patel, murió decapitado tras tener una accidente con su moto, a la que cariñosamente llamaba 'Laila', no sólo por conducir a una velocidad temeraria por un puente de la India (iba a 140Km/h), sino porque, además, no llevaba puesto el casco reglamentario.