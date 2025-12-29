Inocentada fallida: un imitador de Franco se pasea por Valencia y es multado por la Policía
El imitador del caudillo era José Luis Roberto, líder de España 2000
Los agentes sancionaron al imitador por no llevar el cinturón de seguridad, con un importe fueron 200 euros
ValenciaEste domingo, Valencia no tenía suficiente con vivir un día intenso de fuertes lluvias, que también tuvo que soportar una inocentada de mal gusto por sus calles. Un hombre disfrazado de Francisco Franco se paseaba por la ciudad tratando de divertir a los viandantes.
Sin embargo, no ha sido un ciudadano cualquiera. El imitador del caudillo era José Luis Roberto, líder de España 2000. La parodia fue orquestada por el grupo.
Multa por no llevar el cinturón
Eso sí, lo que pretendía acabar con risas, acabó con una multa de la Policía Local. Los agentes sancionaron al imitador por no llevar el cinturón de seguridad. El importe fueron 200 euros. La infracción fue detectada a la altura de la plaza América.
Reacciones divididas
José Luis Roberto simulaba ser el dictador mientras paseaba por Valencia y realizaba un recorrido en un descapotable por el centro de la ciudad y el Mercado Central, uno de los enclaves más concurridos del centro.
Se grabó un vídeo mientras bajaba unas escaleras mecánicas, saludaba al público y se escuchaba algún grito de "Franco, Franco". También generó un fuerte repudio de muchos de los que se cruzaron con él.
Las imágenes del falso Franco por Valencia no tardaron en viralizarse, entre indignación y risa. Para algunos, la escena no pasa de ser un disfraz en clave de humor, pero para otros, una inaceptable falta de respeto a la historia española, agravada por haber sido realizada en un espacio público.