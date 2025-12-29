Sandra Pons 29 DIC 2025 - 14:45h.

El imitador del caudillo era José Luis Roberto, líder de España 2000

Los agentes sancionaron al imitador por no llevar el cinturón de seguridad, con un importe fueron 200 euros

Compartir







ValenciaEste domingo, Valencia no tenía suficiente con vivir un día intenso de fuertes lluvias, que también tuvo que soportar una inocentada de mal gusto por sus calles. Un hombre disfrazado de Francisco Franco se paseaba por la ciudad tratando de divertir a los viandantes.

Sin embargo, no ha sido un ciudadano cualquiera. El imitador del caudillo era José Luis Roberto, líder de España 2000. La parodia fue orquestada por el grupo.

PUEDE INTERESARTE Polémica por un calendario franquista que ha difundido el alcalde de Vox del municipio jienense de Puente de Génave

Multa por no llevar el cinturón

Eso sí, lo que pretendía acabar con risas, acabó con una multa de la Policía Local. Los agentes sancionaron al imitador por no llevar el cinturón de seguridad. El importe fueron 200 euros. La infracción fue detectada a la altura de la plaza América.

Reacciones divididas

José Luis Roberto simulaba ser el dictador mientras paseaba por Valencia y realizaba un recorrido en un descapotable por el centro de la ciudad y el Mercado Central, uno de los enclaves más concurridos del centro.

PUEDE INTERESARTE El desconocimiento de la dictadura de Franco impulsa su apoyo entre los más jóvenes desencantados por la democracia

Se grabó un vídeo mientras bajaba unas escaleras mecánicas, saludaba al público y se escuchaba algún grito de "Franco, Franco". También generó un fuerte repudio de muchos de los que se cruzaron con él.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las imágenes del falso Franco por Valencia no tardaron en viralizarse, entre indignación y risa. Para algunos, la escena no pasa de ser un disfraz en clave de humor, pero para otros, una inaceptable falta de respeto a la historia española, agravada por haber sido realizada en un espacio público.