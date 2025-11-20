David Jiménez 20 NOV 2025 - 16:13h.

Falta educación sobre lo que fue la dictadura de Franco, muchas veces idealizada por la ultraderecha en las redes sociales

Se cumplen 50 años de la muerte de Franco en un momento de creciente afinidad con el papel del dictador

Cincuenta años después del final de la dictadura franquista, la democracia española se enfrenta a un fenómeno inquietante: el aumento del número de jóvenes que, en determinadas circunstancias, dicen preferir un régimen autoritario. El desencanto con la democracia o los problemas para comprar una vivienda o encontrar trabajo están detrás de este preocupante dato que se ve alentado por las redes sociales.

Las encuestas señalan que, mientras en 1985 apenas un 15 % de los encuestados mostraba simpatía por un sistema autoritario, hoy esa cifra se ha disparado. En la franja de 25 a 34 años ya se alcanza el 30 %”, apuntan las respuestas. La diferencia por sexos es notable: entre las chicas el porcentaje se sitúa en el 13 %, mientras que entre los chicos llega al 36%, apuntan los datos sociológicos.

Ignorancia histórica y redes sociales

Una de las causas de este fenómeno es la falta de conocimiento profundo sobre lo que supuso la dictadura. "Creemos que es una cuestión de ignorancia. En realidad no saben lo que es una dictadura", explica el profesor de Historia, Fernando Mazo, que apunta a la enseñanza como parte del problema: "Los hechos se estudian al final del curso, lo cual no da tiempo a desarrollarlos bien".

A ello se suma la influencia de las redes sociales, convertidas en principal fuente de información para muchos jóvenes. En ese espacio proliferan mensajes que idealizan el franquismo porque se difunden alabanzas al dictador, se dice que nadie robaba el dinero de los españoles y se presenta una vida cotidiana idílica, advierten expertas como Mayra Martínez, profesora de sociología, que apunta a discursos basados en la manipulación y el falseamiento histórico, "blanquea dictaduras y trivializa a los dictadores”" asegura.

Desencanto con la democracia

El caldo de cultivo para estas narrativas es el malestar juvenil con la situación actual. Se trata de un discurso que encuentra eficacia en un clima de desencanto, en el que apuntan problemas como la precariedad laboral y las dificultades para acceder a una vivienda. Para Ángel Valencia, catedrático de Ciencias Políticas, "ese malestar con la democracia se debe más a problemas del presente que a una valoración real del pasado”, explica.

Los expertos advierten que la desafección juvenil hacia la democracia puede tener consecuencias graves si no se aborda. "Deberíamos exigir a los partidos tradicionales que atajen esta situación, porque si no la atajan, el resultado muy probablemente es esta desafección", alertan.

Lo cierto es que, aunque la mayoría de los jóvenes sigue prefiriendo la democracia, el aumento de quienes muestran simpatía por un régimen autoritario refleja una mezcla de desconocimiento histórico, influencia de las redes sociales y frustración con los problemas actuales. La memoria democrática y las políticas sociales aparecen como claves para frenar esta tendencia.