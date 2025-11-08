Polémica por un calendario franquista difundido por el alcalde de Vox de Puente de Génave, en Jaén

Redacción Andalucía Agencia EFE 08 NOV 2025 - 15:47h.

Adelante Andalucía y el PCE reclaman la intervención de la Fiscalía por un posible delito contra la Ley de Memoria Democrática

"Jaén no puede tener un Gobierno local que permita ni directa ni indirectamente la apología del franquismo", dice Alejandro Cabrera

JaénAdelante Andalucía ha solicitado la intervención de la Fiscalía por un posible delito contra la Ley de Memoria Democrática a raíz de la difusión en redes sociales de un calendario con simbología franquista por parte del alcalde de Puente de Génave (Jaén), Francisco García Avilés, perteneciente a Vox, lo que ha condenado también el Partido Comunista de España (PCE) en la provincia de Jaén.

"La difusión de material que exalta la dictadura franquista, proceda directa o indirectamente del círculo del alcalde, no solo es inadmisible democráticamente, sino que podría constituir una vulneración de la legislación vigente", ha señalado el portavoz de Adelante Andalucía en Jaén, Alejandro Cabrera.

A su juicio, el primer edil debe aclarar "cómo es posible que calendarios con simbología fascista hayan salido de su entorno político" y considera que, "si se confirma cualquier responsabilidad, deberá asumirla".

El secretario de Memoria Democrática del PSOE de Jaén, Miguel Ángel Valdivia, califica de "vergüenza y bochorno nacional" la difusión de un calendario con la imagen de Franco por parte de García Avilés y reclama que "caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de esta barbaridad".

"Consecuencia del clima PP-Vox"

Alejandro Cabrera cree que la Ley de Memoria Democrática establece la obligación de todas las administraciones de impedir y sancionar cualquier exaltación del franquismo.

"No estamos ante una anécdota sino ante un hecho que normaliza símbolos de una dictadura responsable de miles de asesinatos y represión. Jaén no puede tener un Gobierno local que permita ni directa ni indirectamente la apología del franquismo", ha subrayado.

"Lo que ha sucedido no son casos aislados. Son consecuencia del clima que PP y Vox están imponiendo en Andalucía, donde se blanquean símbolos franquistas, se cuestiona la memoria democrática y se legitiman discursos reaccionarios", ha denunciado Cabrera.

Además, ha sostenido que "cuando el Gobierno andaluz cede ante las exigencias de la extrema derecha y recorta políticas de memoria, envía un mensaje peligroso: que la dictadura puede relativizarse. Y eso es lo que nos conduce a episodios tan graves como los que estamos viviendo", ha alertado.

Adelante Andalucía ha pedido la apertura de un expediente informativo para depurar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. También el Partido Comunista de España en Jaén ha condenado la difusión del calendario franquista por parte del regidor de Puente de Génave y le ha exigido que retire el anuncio en sus redes sociales.

"Tanto la promoción como la distribución de la imagen del dictador es exaltación del franquismo y, por tanto, no es algo anecdótico ni nostálgico, es una provocación y una ofensa directa a la memoria democrática, a las víctimas del franquismo y a toda la sociedad", señala el PCE en un comunicado.

El PCE entiende que "con la promoción pública de la imagen de Franco se pretende blanquear la dictadura fascista y se permite el avance del discurso reaccionario y autoritario".