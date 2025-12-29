Inquietud con el aumento del caudal del barranco del Poyo: "He estado toda la noche sin dormir"

Sandra Pons 29 DIC 2025 - 15:49h.

Los que han vivido la DANA han estado muy pendientes, cada dos o tres horas se asomaban al barranco

Diversas localidades han instalado cámaras y sistemas de vigilancia en tiempo real del barranco

ValenciaPaseando junto al barranco del Poyo, tras estos días de intensa lluvia, vemos una piscina de agua y el desastre que aún permanece desde la tragedia de la DANA. A lo largo de la mañana, ha ido reduciendo su caudal, y eso es un respiro de alivio para aquellos que contienen la respiración durante unas lluvias fuertes.

Diversas localidades han instalado cámaras y sistemas de vigilancia en tiempo real de este barranco, que pese a transportar bastante más agua de lo habitual, no ha corrido riesgo de desbordamiento durante esta alerta. De forma preventiva, se tuvieron que cerrar varias vías secundarias y túneles por la acumulación de agua.

Eso sí, muchos vecinos de las zonas afectadas por la DANA, estaban inquietos, con un ojo puesto en la alerta enviada a su teléfono y el otro en la rambla. El sms de Protección Civil provocó un momento de mucha tensión, inevitablemente uno se traslada a lo sucedido en 2024, cuando el aviso llegó tarde, con los municipios ya inundados y viviendas completamente anegadas y arrasadas.

"Vine dos o tres veces a vigilar el barranco"

"Como perdí casi todo en la DANA, me vine dos o tres veces a vigilar el barranco. He estado toda la noche sin dormir", cuenta un vecino nada más cruzar el puente militar de Picanya. El hombre pudo ver la crecida del barranco con el miedo de que se fuera la luz en su casa o tuviera que realizar achiques. "Se volverá a repetir si no cambian las políticas de limpieza de ríos y barrancos", critica.

Otra vecina del municipio vive al lado del Poyo y cuenta que llovió mucho, pero nada que ver con lo que pasó. "Los que hemos vivido la dana, hemos estado muy pendientes, cada dos o tres horas nos asomábamos al barranco". El problema, explica, es el miedo metido en el cuerpo, que permanece un año después.

Un anciano pasea con su nieto junto al barranco a la altura de Paiporta. Aún queda agua discurriendo por él. El hombre recuerda aquel fatídico 29 de octubre, su nieto vive en una planta baja y tuvieron que socorrerlo y subirlo al primer piso. "Ahora llueven cuatro gotas y no puede, lo llevamos al psicólogo cada tres meses", cuenta mientras contiene el nudo en la garganta.

A pesar de la inquietud, reconocen que no han sufrido incidencias graves y que ahora que ya no llueve, están tranquilos.