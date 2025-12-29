La Comunidad Valenciana registra la caída de 1.513 rayos, una situación "absolutamente extraordinaria"

Aemet ha destacado esta situación como "absolutamente extraordinaria y casi sorprendente"

Valencia ha vuelto a padecer un intenso temporal de lluvia, acumulándose más de 200 litros por metro cuadrado en distintas zonas

Un total de 1.513 rayos son los que han caído en el territorio valenciano hasta las nueve de la noche. Esta es la cifra de la que informa Aemet, que recalca que la situación es "absolutamente extraordinaria y casi sorprendente".

Desde el año 2000 y hasta hoy, según expone la agencia de meteorología, el día de diciembre con más rayos registrados dentro del territorio de la Comunidad Valenciana fue el 18 de diciembre de 2016, con 227. "Hoy, 1.513", incide.

Un hecho de lo más sorprendente

La agencia recuerda que estamos en la época del año con menos energía disponible en la baja troposfera. El mar Balear está a una temperatura media de poco más de 16 °C, pero aún así es entre 1 y 2 °C superior a lo normal de estas fechas.

A pesar de la "gran adversidad" del día de hoy, sobre todo en zonas del prelitoral sur de Valencia, y de haberse superado el umbral de avisos rojo por acumulación en 12 en varias localidades, no ha habido las intensidades ni acumulaciones de grandes temporales de otoño.

Pero no deja de ser "extraordinario", reitera, un día con tantos rayos a final de diciembre en una situación con viento de levante, pero sin un gran chorro en capas bajas.

Fuertes lluvias en el levante peninsular

Una vez más, Valencia ha vuelto a padecer un intenso temporal de lluvia, acumulándose más de 200 litros por metro cuadrado en distintas zonas, muchos desperfectos y un miedo que vuelve a los ciudadanos de los lugares afectados el año pasado por la DANA. Ahora se teme el desbordamiento de los barrancos, ya que seguirán las fuertes lluvias por zonas del levante. (Informa Noelia Camacho / Mar Bonet / Ángela Julve)

En las imágenes de última hora de la zona, los bomberos han rescatado a varios ancianos en Carcaixén, debido a la acumulación de más de 235 litros por metro cuadrado. En Alcudia, en Guadasuar, en La Barchieta y más localidades, en dos horas los móviles de los valencianos han recibido dos alertas.

Riesgo de inundación y desbordamientos

En las alarmas recibidas por los valencianos, se ha informado de un posible riesgo de inundación, aconsejando el evitar desplazamientos, buscar zonas altas y subir a los pisos superiores. Todo esto ha sucedido en menos de 12 horas, ya que Emergencia se ha decretado el nivel 1 del plan de inundaciones en toda la provincia.

Durante estos días, los ríos han aumentado su caudal y los barrancos han bajado con furia, llegando incluso a desbordarse como el barranco de Matilde o el de La Barcheta.

El granizo y las lluvias también han causado estragos en la sierra y en lugares como Crevillente y Torrent. También en Algemesí, donde la Guardia Civil ha tenido que desalojar a 38 vecinos en Pobla Larga por el riesgo de desbordamiento de un barranco cercano a sus casas.