Valencia
Lluvias

La lluvia provoca el desvío de nueve vuelos en Valencia y cortes en la línea 1 de metro: piden extremar precauciones

Unas personas achican agua de un garaje en la localidad de l'Alcúdia este domingo.. EFE
ValenciaLas intensas lluvias que afectan a buena parte de la provincia de Valencia han provocado este domingo el desvío de 9 vuelos desde el Aeropuerto de Manises y el corte de la línea 1 de Metrovalencia entre Alginet y Castelló y también entre Empalme-Seminari-CEU.

Según ha informado Aena, a lo largo de la jornada se han desviado dos vuelos a Palma, cuatro a Barcelona, dos a Madrid y uno a Castellón.

Se recomienda consultar con las aerolíneas

Desde el gestor de los aeropuertos españoles se indica que hay regulaciones por mala meteorología y recomienda consultar con las aerolíneas el estado de los vuelos y extremar la precaución en los desplazamientos.

Desde Metrovalencia se ha notificado que como consecuencia de la lluvia ha quedado el servicio interrumpido entre Alginet y Castelló.

Por otra parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha establecido un refuerzo por el episodio de lluvias, con una dotación más en cada parque, refuerzos en la sala de control y puntos de vigilancia de los ríos y cauces mediante brigadistas forestales.

En las últimas horas se han atendido varios incidentes en la comarca de La Ribera Alta, en municipios como l'Alcúdia, Rafelguaraf, Algemesí o Benimodo.

Se trata, sobre todo, de vehículos encallados por el agua, revisiones de domicilios y desagües que se han resuelto sin incidencias, ya que por el momento no se ha realizado ningún rescate ni hay constancia de daños personales

