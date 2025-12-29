Muere Luana, la leona más veterana de la manada de Bioparc Valencia: "Era muy juguetona"

Sandra Pons 29 DIC 2025 - 13:03h.

El deterioro de su salud y una enfermedad pancreática han culminado sus 20 años de vida

Llegó a Bioparc en el año 2010 desde el Zoo de Lisbo, con otra hembra y otro macho, los tres de la subespecie de Angola

Compartir







ValenciaHa fallecido Luana, la leona más mayor de la manada de Bioparc Valencia. El deterioro de su salud y una enfermedad pancreática han culminado sus 20 años de vida. Según el equipo de cuidado animal del parque, la pérdida de esta hembra "se ha sentido especialmente".

Luana nació el 21 de agosto de 2005. Llegó a Bioparc en el año 2010 desde el Zoo de Lisboa, y ha destacado por su carácter tranquilo y su personalidad revoltosa. Vino con otra hembra y otro macho, los tres pertenecen a la subespecie de Angola (Panthera leo bleyenberghi).

El león de Angola está incluido en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y el parque valenciano forma parte del programa internacional que trabaja para evitar su extinción.

La última sedación

Luana ha manifestado su fuerte vínculo con el equipo de cuidado animal, con una personalidad juguetona que ha mantenido hasta el último día. Era paciente y participativa, lo que ha favorecido los entrenamientos veterinarios indispensables.

PUEDE INTERESARTE Rescatan a un gato al que su dueña puso a la venta en 'Vinted'

Se les realizan, entre otras intervenciones, la extracción de sangre o se les suministra medicación si es necesario. "Estas acciones son imprescindibles sobre todo en animales geriátricos y con largos tratamientos, como el de Luana", apunta el equipo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El trastorno que padecía Luana, el páncreas no produce o no libera en cantidad suficiente las enzimas digestivas necesarias para descomponer adecuadamente los alimentos en el intestino, le producía como consecuencia en los últimos meses una clara desnutrición. Se acordó, "con gran tristeza y profesionalidad", la última sedación.

El león de Angola

El potente rugido de este león se extiende por la sabana africana anunciando su presencia y puede escucharse a más de 8km de distancia.

Los machos lo usan también para reunir a los miembros de la manada o para comunicarse con manadas vecinas. Las hembras colaboran en la cría de sus cachorros y también en la caza, realizan gran parte del trabajo.

Tienen camadas de uno a cuatro cachorros cada dos años pero, cuando una hembra pierde a sus pequeños, algo frecuente, entra en celo al poco tiempo.