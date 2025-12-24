Rescatan a un gato al que su dueña puso a la venta en 'Vinted'

Celia Molina 24 DIC 2025 - 14:49h.

Una mujer de Reino Unido puso a su gato a la venta por 35 euros en la conocida plataforma de venta de ropa de segunda mano

La proliferación de las plataformas de segunda mano - promovida por los jóvenes de la Generación Z que se preocupan por la sostenibilidad del planeta - ha hecho que éstas se conviertan en uno de los principales puntos de compraventa actuales. En ellas, podemos encontrar todo tipo de objetos: desde ropa (en buen estado), hasta juguetes, electrodomésticos, muebles y dispositivos tecnológicos que, al haber sido previamente usados, se venden a un precio mucho más barato.

Aunque estemos muy acostumbrados a este nuevo tipo de comercio, nunca habíamos visto es que lo usuarios utilizaran 'Vinted' para vender animales. Según ha informado el diario 'The Sun', esto ha ocurrido en Birmingham (Reino Unido), donde una mujer utilizó esta plataforma - que, aunque ahora oferta otro tipo de productos, comenzó con la venta de ropa de segunda mano - para vender a un gato por el módico precio de 35 euros (30 libras esterlinas). Esta práctica está totalmente prohibida en el portal, por lo que el anuncio fue detectado y retirado de inmediato.

"No sé qué he hecho tan mal", ha dicho la dueña

El equipo de 'Vinted' se puso también en contacto con una protectora, cuya portavoz, Abi Left, del Left Paw Cat Rescue Centre en Birmingham, ha declarado también en 'The Sun' que se puso en contacto con la propietaria de la mascota puesta en venta para señalar su mal comportamiento, a lo que ella contestó que no "sabía que había hecho tan mal".

Afortunadamente, el gato, de tres años de edad, se encuentra ahora al cuidado de una familia de acogida. La portavoz ha asegurado también que el animal estaba "muy asustado cuando lo recogieron y que se escondía de la familia que lo acogió". "Al menos está a salvo y no ha acabado accidentalmente en las manos equivocadas", ha concluido.

Por su parte, la plataforma de segunda mano envió un contundente mensaje: "No toleramos en absoluto este tipo de comportamiento", han dicho, añadiendo que el anuncio fue eliminado el miércoles "tan pronto como se enteraron de ello". Un recordatorio más que importante en estas fechas pues, de cara a los regalos de Navidad, muchos criadores ilegales aprovechan esta forma de comercio para poner a la venta todo tipo de animales. Así lo ha confirmado a Informativos Telecinco web un miembro de la web MundoAnimalia, donde instan a los ciudadanos a no comprar un gato o perro por impulso como regalo de Reyes.