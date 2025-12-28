Redacción Andalucía Europa Press 28 DIC 2025 - 14:45h.

El acusado abusó reiteradamente de la menor, al aprovechar que su madre se quedaba dormida

Tras negar los hechos, el condenado achacó la denuncia a que tenía "mala relación" con su ya expareja

MálagaUn hombre ha sido condenado a 11 años de cárcel por haber cometido de forma reiterada abusos sexuales a la niña de la que era, por entonces, su pareja, en Málaga.

Según recoge la sentencia a la que ha accedido Europa Press, desde antes de junio del 2017 hasta 2020 el varón estuvo conviviendo con la madre de la víctima, con quien se casó y tuvo un hijo.

En el mismo domicilio donde residían, ejerció como padre de hecho de la afectada, menor de edad. La Sala de la Audiencia declara probado que aprovechaba que la mujer se dormía para abusar de su hija.

Utilizó "la situación de superioridad que le daba la diferencia de edad, el hecho de ejercer de padre fáctico, la convivencia y la confianza" que tenía con la niña para cometer los actos de naturaleza sexual.

Negó los hechos y los atribuyó a su "mala relación" con la madre

Para el Tribunal, el procesado actuó "en ejecución de un plan preconcebido y aprovechando que la menor estaba sola y dormida en la habitación del matrimonio o en su habitación" para realizar los tocamientos.

El acusado negó los hechos y achacó la denuncia presentada contra él a que tenía "mala relación" con la madre (de la que se separó después). Porque la interpuso cuando ya era su expareja y él pidió la custodia compartida del hijo.

Sin embargo, ella no quiso que eso fuese así porque alegaba que el hombre trataba mal al niño. El fallo judicial no considera probado que la denunciante tuviese algún móvil espurio frente al acusado.

La Sala añade que se trata de una narración "persistente en el tiempo, sin contradicciones relevantes" y que se ve corroborada por elementos periféricos, como un informe pericial psicológico.

Trastorno ansioso depresivo grave por los abusos

Como consecuencia de los abusos sexuales, la menor ha sufrido un trastorno ansioso depresivo grave y un síndrome de acomodación a la situación abusiva por el que siente gran culpabilidad compatible y reactiva a los hechos denunciados.

Está recibiendo terapia psicológica para intentar recuperarse. La denuncia se puso cuando la víctima tenía ya 16 años. En la condena se ha tenido en cuenta un agravante de prevalimiento (por su posición de superioridad).

Se le impone, además de la pena de prisión, la prohibición de acercase o comunicarse con la víctima durante 21 años. Así como una medida de libertad vigilada tras salir de la cárcel por el plazo de diez años.

En concepto de responsabilidad civil, la Sala acuerda que el procesado deberá indemnizar a la víctima en la cantidad de 20.000 euros por los daños morales ocasionados.