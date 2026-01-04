Sandra Pons 04 ENE 2026 - 18:30h.

Estas zonas serían el Pla de Quart, entre Aldaia y la propia localidad de Quart de Poblet, así como otros terrenos entre Valencia y Alfafar

La Generalitat Valenciana, con una inversión de más de 150 millones, prevé tener finalizadas las obras de cara a 2030

ValenciaLas administraciones del gobierno autonómico y central no dejan de trabajar para que la provincia de Valencia no vuelva a experimentar otra tragedia como la DANA del 29 octubre de 2024. Aquellas inundaciones supusieron la pérdida de vidas e infraestructuras con valor milmillonario.

El Consell ha propuesto como solución construir los llamados parques inundables. Se estructurará en dos corredores verdes que conectarán L’Albufera, el Parque Natural del Turia y parte de l’Horta a lo largo de 35 kilómetros que servirán para la regeneración de 1.500 hectáreas. Serán también espacios de reposo, ocio, deporte y disfrute al aire libre.

La Generalitat Valenciana, con una inversión de más de 150 millones, prevé tener finalizadas las obras de cara a 2030. El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha afirmado que los corredores se abrirán por tramos en función del riesgo de inundaciones.

Se producirá una apertura prioritaria en aquellas áreas "con una incidencia mayor en cuanto a las inundaciones". La Conselleria de Medio Ambiente está trabajando en las condiciones para la licitación de la definición arquitectónica y paisajística del parque. La intención es que ambos trámites estén adjudicados en el primer semestre de 2026, lo que permitirá tener una visualización de cómo será el proyecto acabado.

La Generalitat está llegando a acuerdos con ayuntamientos para incluir algunos de sus terrenos en el diseño de los parques. Algunos consistorios incluso se han ofrecido a expropiar suelo dentro de sus términos municipales. Los corredores inundables serán un complemento de las obras de naturaleza estructural e hidráulica.

Zonas prioritarias

El Consell baraje algunos enclaves para actuar cuanto antes con el objetivo de que puedan estar operativos para laminar una eventual inundación en el este de la provincia. Estas zonas serían el Pla de Quart, entre Aldaia y la propia localidad de Quart de Poblet, así como otros terrenos entre Valencia y Alfafar.

La Conselleria de Medio Ambiente destaca que el Pla de Quart representa un espacio importante al contar con cerca de nueve millones de metros cúbicos que podrían ser empleados para proteger los núcleos urbanos de una posible inundación. La CHJ no ha puesto reparo.

El proyecto general ha estado avalado en todo momento por la Universidad Politécnica de Valencia.