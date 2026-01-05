Las actuaciones fueron realizadas por agentes integrados en la Brigada Provincial de Policía Judicial

La Policía detiene a dos personas y desarticula un laboratorio de éxtasis en Castellón

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a un hombre, que ya ha sido encarcelado, por tener una orden judicial de detención e ingreso en prisión para cumplir una condena de 27 años por reincidencia en delitos graves contra la libertad sexual a menores, así como delitos de maltrato habitual.

Las actuaciones fueron realizadas por agentes integrados en la Brigada Provincial de Policía Judicial, con funciones específicas de localización, seguimiento y detención de personas reclamadas por la autoridad judicial. La búsqueda del individuo se inició el 22 de diciembre, cuando el fugitivo eludió la acción de la justicia.

La búsqueda del fugitivo empezó el 22 de diciembre

La condena impuesta, de especial severidad y elevada duración, deriva de la comisión de un delito continuado de agresión sexual a menores de 16 años, varios delitos de abuso sexual y un delito de maltrato habitual, hechos todos ellos de "extrema gravedad".

Como resultado del operativo, los agentes localizaron al fugitivo y lo detuvieron. Tras las diligencias policiales pertinentes, el hombre fue ingresado directamente en prisión para el cumplimiento íntegro de la pena.