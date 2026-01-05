La Policía detiene a dos personas y desarticula un laboratorio de éxtasis en Castellón

Sandra Pons 05 ENE 2026 - 13:00h.

Los detenidos, de 34 y 38 años, son reincidentes en este tipo de delitos

Distribuían al consumidor final y a intermediarios que regentan a su vez otros puntos de venta de drogas en el municipio

CastellónLa Policía Nacional de Castellón ha detenido a dos personas y han desarticulado un laboratorio de elaboración de estupefacientes de naturaleza sintética, concretamente éxtasis. Los detenidos, de 34 y 38 años, son reincidentes en este tipo de delitos contra la salud pública y cuentan con antecedentes policiales.

Su actividad se basaba en distribuir al consumidor final y a intermediarios que regentan a su vez otros puntos de venta de drogas en el municipio.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento los agentes de una llamada en la que una mujer solicitaba auxilio por una agresión de su pareja sentimental. Tras una dura labor de investigación, la operación culminó con una entrada y registro en el domicilio.

El registro

Allí se incautaron sustancias estupefacientes, concretamente 101,83 gramos de éxtasis en diferentes formatos, 394 gramos de cocaína, diez gramos aproximadamente de marihuana, un gramo de hachís y dinero en efectivo por un importe de 4.262 euros.

También se intervinieron armas blancas -cinco navajas, una espada artesanal con un filo de 28 centímetros y una táser-, además de otros utensilios para la elaboración de estupefacientes, como cuatro básculas de precisión, cuchillos de corte, envoltorios para las pastillas de éxtasis y la cocaína, además de diez teléfonos móviles.

Los dos detenidos pasaron a disposición judicial, donde se decretó que uno de ellos ingresara en prisión y el otro quedara con medidas cautelares.