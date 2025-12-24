Reino Unido prohibirá por ley cocer vivas langostas, cangrejos, gambas y otros mariscos para reducir el sufrimiento animal

A pocas horas de que las familias españolas se reúnan para celebrar la Nochebuena, 'La mirada crítica' se ha hecho eco de que uno de los alimentos más consumidos y tradicionales de estas fechas podría correr peligro.

Nada más comenzar el programa de este 24 de diciembre, Ana Terradillos ha contado que existe una ley por la que se prohibiría cocer marisco vivo por ser considerado maltrato animal. "una tortura".

Aunque de momento esto solamente sucede en Reino Unido, que ha aprobado una ley por la cual se prohíbe cocer vivas langostas, cangrejos, gambas y otros mariscos para reducir el sufrimiento animal, todo apunta a que esta medida podría llegar a España en poco tiempo.

El Reino Unido endurece las normas de bienestar animal

La prohibición responde a una creciente presión por parte de asociaciones animalistas y científicos que durante años han alertado del sufrimiento innecesario que padecen estos animales al ser introducidos vivos en agua hirviendo.

Nuestro programa ha consultado esta polémica ley con Fran Rodríguez, vendedor de gambas, que ha apoyado esta medida y ha aconsejado la muerte por "aturdimiento": "El marisco lo metes en el congelador y en poco tiempo está muerto".