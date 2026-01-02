Asociaciones animalistas y protectoras piden que los animales no se traten como objetos de consumo y que si se regalan, que sean adoptados

Kim Kardashian ha vuelto a desatar la polémica después de regalar un cachorro a cada uno de sus hijos. Los animalistas han cargado duramente contra la influencer, ya que tener un animal es una responsabilidad que no debería tomarse a la ligera.

Los envuelven como regalos, como sorpresas navideñas. En realidad son caprichos que acaban mal. "Tenemos siempre cifras muy altas de abandono. Se abandonan cerca de 300.000 animales al año. Es cierto que enero suele ser uno de los meses en los que más entradas se dan en protectoras", explica a Informativos Telecinco Clara Blanco, de la Asociación Nacional de Amigos de los Animales (ANNA).

"Son fechas en las que la gente adquiere animales de forma impulsiva y sin tener en cuenta la necesidad de estos animales", añade Alberto Piña, de la Fundación Benjamín Mehnert. Cuatro cachorritos, uno por hijo. El ejemplo de Kim Kardashian estas Navidades no ayuda a concienciar. La organización PETA le ha advertido: "los perros no son peluches, nuestras protectoras, los refugios".

"Un animal no es un entretenimiento, es un miembro más de la familia"

"Ella es la madre de todos los cachorros de raza, de todos los caniches que las familias compran estas Navidades como regalo", denuncian en un vídeo mostrando a uno de los perros. No se cansan de pedir que Papá Noel y los Reyes Magos se lo piensen. "Que se lo piensen mucho porque realmente hay muchos animales abandonados ahora mismo que necesitan de una familia", pide Piña.

"Un animal no es no es un entretenimiento, es un miembro más de la familia y hay que tratarlo, cuidarle y darle la bienvenida como tal", explica Clara Blanco. No tratarlos como objetos de consumo, como memes navideños y si llegan por Navidad, que al menos sean adoptados.