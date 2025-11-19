Blanca Agost 19 NOV 2025 - 21:50h.

Ana Penyas ha querido transformar en historias las cifras y datos sobre vivienda que bombardean a diario

Comprar piso en las afueras de las grandes ciudades, la solución ante los precios disparados de la vivienda

Compartir







El precio de la vivienda libre acentuó su subida en el tercer trimestre del año hasta el 12,1 % interanual y alcanzó los 2.153,4 euros/m2, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica de la estadística de valor tasado de Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que arranca en 1995. Con esta nueva subida de dos dígitos, el precio de la vivienda rebasa el anterior máximo, que se dio en el primer trimestre de 2008, coincidiendo con la burbuja, al marcar los 2.101,4 euros/m2.

Con cada uno de los personajes de este cómic, su autora, Ana Penyas, teje historias relacionadas con la vivienda. Personajes que temen que les echen de su casa de alquiler o que el trabajo precario no les dé para vivir. Y todos los miedos acechan cuando ataca el insomnio.

PUEDE INTERESARTE Comprar casas por Telegram y sin verlas: así es el nuevo método para acceder a una vivienda al instante

"Quien tenga la suerte de que cuando cierra los ojos se le apaga la mente, pues dormirá bien. Pero en general, pues claro, todo esto se filtra en el runrún de la noche", explica Penyas, autora de 'En vela'.

"Es un problema demasiado grande como para que te rodees de gente que no le afecta"

Ella ha querido transformar en historias las cifras y datos sobre vivienda que nos bombardean todos los días, como, por ejemplo, que en Sevilla, donde ella vive, el alquiler ha subido un 31% en el último año.

"Es un problema demasiado grande como para que te rodees de gente que no le afecta. Es raro, ¿no? Ya tendrías que estar en una situación muy privilegiada", señala.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con dibujos de calles inventadas, creadas a través de otras muchas calles de grandes ciudades donde ya no vive nadie. Podría ser la Gran Vía de Madrid, el Paseo de Gracia en Barcelona o la Avenida de la República Argentina de Sevilla o cualquier gran ciudad donde los precios de la vivienda son imposibles.