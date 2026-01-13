Gonzalo Barquilla 13 ENE 2026 - 20:13h.

Brian B. R., de 16 años, desapareció el pasado 11 de enero en la localidad de Elche, en Alicante: no hay noticias de su paradero

Brian B. R., un menor de 16 años, desapareció el pasado 11 de enero en la localidad de Elche, en Alicante. La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta de búsqueda para tratar de dar con el adolescente cuanto antes, además de emitir un aviso en redes sociales.

La citada asociación ha difundido el cartel de búsqueda con los datos físicos y de vestimenta del joven con el objetivo de recabar la máxima colaboración ciudadana posible.

Según la información facilitada por SOS Desaparecidos, el menor de 16 años mide 1,76 metros de estatura, presenta una complexión física delgada y tiene el pelo castaño, al igual que los ojos.

Preocupación por su paradero

En el momento de su desaparición, Brian vestía un chándal negro de la marca Puma y zapatillas blancas de la firma Nike. Se desconocen las circunstancias de su desaparición, así como el punto exacto de Elche en que se perdió su pista. Hay preocupación por su paradero. La colaboración ciudadana puede ser fundamental. Los medios de Valencia y Alicante siguen pendientes de novedades.

En caso de contar con información sobre esta u otra desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en el teléfóno 868 286 726, o en el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.