Valencia
Desapariciones

Buscan a un hombre y rescatan con vida a otro tras el naufragio de una lancha en Alicante

Embarcación de Salvamento Marítimo en Santa Pola
Embarcación de Salvamento Marítimo en Santa Pola. Salvamento Marítimo
La Guardia Civil y Salvamento Marítimo buscan en la costa de Alicante a un hombre que desapareció tras naufragar la lancha en la que viajaba junto a otro hombre de 37 años que ya ha sido rescatado con vida.

La madrugada del pasado domingo se tuvo conocimiento la desaparición de los dos hombres, que habían salido en coche desde la localidad murciana de Abanilla (Murcia) el sábado por la mañana con destino a la costa alicantina para probar una embarcación de pequeño tamaño, según ha detallado Salvamento Marítimo.

Al no regresar a casa, los familiares de los desaparecidos dieron el aviso y se puso en marcha un dispositivo de búsqueda recorriendo toda la costa alicantina por tierra y por mar.

El avión Sasemar 308 localizó la embarcación este domingo a unas 15 millas de Santa Pola (Alicante) con uno de los dos tripulantes a bordo, un hombre de 37 años, que fue rescatado con vida.

