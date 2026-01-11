Iván Sevilla 11 ENE 2026 - 14:25h.

Piden ayuda para localizar a Jose, de 15 años y desaparecido en Mairena del Aljarafe, Sevilla

El menor mide 1,75 metros, pesa 90 kilos y vestía un chándal azul oscuro con chaquetón negro

Compartir







SevillaUn adolescente de 15 años está desaparecido desde el último día del 2025, el 31 de diciembre, en Sevilla. Su búsqueda continúa después de que se fugara de un centro de menores, según la Guardia Civil.

Los agentes han apuntado a Europa Press que su caso sería una marcha voluntaria. Distinto al de María Flor, la anciana desaparecida en Roses (Girona) a principios de este 2026.

Sobre el menor, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha difundido que se llama Jose y las iniciales de sus apellidos son G.G. Fue visto por última vez en la localidad de Mairena del Aljarafe.

PUEDE INTERESARTE Regresan a España las madres de los niños que viajaban en el barco que naufragó en Indonesia: uno sigue desaparecido

De 1,75 metros de altura, pesa 90 kilogramos y tiene los ojos de color marrón, mientras que su pelo corto ondulado es castaño. Así se aprecia también en la fotografía difundida de él en redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Vestía un chándal azul oscuro

En esa imagen aparece igualmente con unas gafas graduadas. Jose es de complexión física corpulenta y se sabe que el día de su desaparición llevaba puesto un chándal azul oscuro.

Compuesto por una sudadera con capucha y un pantalón de esa misma tonalidad todo, por encima vestía un chaquetón de color negro. Su calzado eran unas zapatillas deportivas blancas y verdes, de la marca Lacost.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Gracias a estos datos de su apariencia, piden colaboración ciudadana para encontrarle cuanto antes. Fuentes de la Benemérita han comentado a Europa Press que intentan localizarle para hablar con él. Tiene contacto con su hermana.

Si alguien lo ha visto o lo ve en cualquier parte, puede comunicarlo inmediatamente llamando al 062 de la Guardia Civil, que está al tanto de la situación de Jose. O también avisando al 112.