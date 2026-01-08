La mujer falleció en el local después de sentirse indispuesta debido al atragantamiento con comida de un restaurante chino

Los sanitarios encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria y le aplicaron maniobras de reanimación

Una mujer de 100 años falleció al atragantarse con un trozo de comida mientras almorzaba en un restaurante chino del barrio madrileño de Batán, según han podido informar fuentes de emergencias.

El suceso ocurrió en torno a las 14:45 horas en un establecimiento situado en una rotonda de la calle de Villamanín. La mujer se encontraba acompañada por varios familiares cuando comenzó a sentirse indispuesta tras atragantarse mientras comía.

La mujer sufrió una parada cardiorrespiratoria

Los familiares alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y hasta el lugar se desplazó una ambulancia del Samur-Protección Civil. A su llegada, los sanitarios encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria y comenzaron maniobras de reanimación, que resultaron infructuosas.

Durante la intervención, los equipos médicos lograron extraer restos de comida de la garganta de la víctima, aunque no fue posible revertir la parada, según informó Emergencias Madrid. Finalmente, se confirmó su fallecimiento en el propio local.

El cuerpo permaneció varias horas en el interior del restaurante. A media tarde, el forense autorizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML), donde se le practicará la autopsia.