Una anciana muere atragantada con un torrezno en un bar en Almassora

Primero unos agentes de la policía y después los sanitarios del SAMU trataron de reanimar sin éxito a la mujer que falleción en el bar

Una anciana de 83 años de edad ha muerto después de atragantarse con un torrezno en un bar de la localidad castellonense de Almassora.

La mujer, vecina de Vila-real, había acudido con otras personas al local cuando comenzó a sentirse indispuesta después de ingerir un torrezno, según adelanta Mediterráneo de Castellón.

Inmediatamente alertaron al 112 y los primeros en acudir fue una patrulla de la Policía Local de la localidad. Los agentes le realizaron la reanimación cardiopulmonar con un desfibrilador externo semiautomático durante varios minutos, hasta que llegó el SAMU.

Los sanitarios continuaron con las labores de reanimación que iniciaron los policías locales durante 30 minutos, pero finalmente terminaron certificando el deceso de la mujer en el mismo bar. Una terrible escena que dejó en shock a los clientes que se encontraban en ese momento en el local.