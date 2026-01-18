Detienen en Elche, Alicante, a un fugitivo acusado de agredir sexualmente a menores en Francia
Al prófugo se le buscaba por agresiones sexuales cometidas en octubre de 2025, 2021 y 2017
Los hechos que se le imputan al arrestado pueden sumar una pena de 20 años de cárcel
AlicanteUn fugitivo de la justicia francesa, acusado de agredir sexualmente a menores, ha sido detenido en el municipio de Elche (Alicante). Tiene 37 años y los hechos que se el imputan sucedieron en Francia.
Así lo han comunicado desde la Jefatura de Policía Nacional. El caso recuerda al de otro prófugo arrestado en la provincia este mes y condenado a cadena perpetua.
El hombre localizado en la localidad ilicitana había acudido a una comisaría para realizar unos trámites administrativos. Entonces, los agentes descubrieron que sobre él pesaba una OEDE.
Agresiones sexuales en 2017, 2021 y 2015
Siguiendo esa Orden Europea de Detención para Extradición emitida desde octubre del 2025, lo esposaron y ya fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Al varón se le atribuyen varios delitos sexuales contra menores de edad. En concreto, agresiones de esa índole que se produjeron en los años 2017, 2021 y, el más reciente, 2025.
Los primeros hechos los cometió en la localidad francesa de Montreuil, cercana a la capital de París. Se encontraba fugado del territorio galo desde que llevó a cabo su última agresión sexual el año pasado.
Por todos los delitos se le podría condenar a cumplir una pena de hasta 20 años de cárcel en Francia. País al que será entregado próximamente para que sea juzgado.