El reclamado, de 41 años, fue capturado en San Fulgencio en un dispositivo policial

La Justicia del Reino Unido condenó al fugitivo a cadena perpetua por un delito de agresión sexual

Compartir







AlicanteUn fugado de la Justicia del Reino Unido tras ser condenado a cadena perpetua por un delito de agresión sexual, y sobre el que pesaba una orden internacional de detención, ha sido localizado y arrestado en San Fulgencio, Alicante, por la Policía Nacional.

La orden internacional de detención, dictada por las autoridades británicas y en vigor desde agosto pasado, fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional a través de Interpol tras tener sospechas de que el fugitivo se había escondido en la provincia de Alicante, según un comunicado de la Comisaría Provincial.

El reclamado, de 41 años, fue capturado en San Fulgencio en un dispositivo policial y posteriormente puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su extradición.