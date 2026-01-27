Culla, el último pueblo templario de España, reactiva su castillo medieval

Sandra Pons 27 ENE 2026 - 19:30h.

Su castillo medieval fue la última adquisición de la orden antes de su disolución final

El Ayuntamiento ha iniciado una intervención para potenciar y conservar este patrimonio medieval

CastellónEn Castellón se encuentra un pueblo que guarda uno de los legados más fascinantes de los templarios en la península, Culla. Su castillo medieval fue la última adquisición de la orden antes de su disolución final, y sigue siendo hoy el centro de un ambicioso proyecto de restauración.

Hoy, los restos de esta fortaleza se pueden visitar. El Ayuntamiento ha iniciado una intervención para potenciar y conservar este patrimonio medieval, con la adjudicación de estos trabajos y otros para impulsar su casco histórico a través de un nuevo recorrido lumínico monumental guiado por sus principales atractivos.

Se trata de un casco antiguo que ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Además, Culla está reconocido como uno de los Pueblos más Bonitos de España desde 2020 por su combinación árabe y templaria.

Tras la reconquista, la ciudad fue adquirida por los Templarios, que reforzaron el castillo y dejaron una visible cultura arquitectónica y urbanística.

Nuevas actuaciones en el castillo

Las obras actuales del castillo se centran en la excavación arqueológica del recinto 3 y la consolidación de la Torre del Homenaje y la Torre Menor. Este proyecto cuenta con una inversión de 405.054,75 euros.

La intervención permitirá descubrir estructuras y materiales históricos que aportarán nuevos conocimientos, mientras que las rampas y pasarelas elevadas garantizarán la accesibilidad sin dañar los restos arqueológicos.

Serán 11 actuaciones diferentes destinadas a poner en valor el patrimonio histórico de la localidad y convertirlo en un motor de desarrollo turístico y cultural.

El proyecto se enmarca en el plan Mejora de la competitividad y dinamización del patrimonio del núcleo histórico de Culla, financiado al 100 % por la Unión Europea – Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.