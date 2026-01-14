El Sabinar de las Blancas, en Valencia, elegido Bosque del Año en España 2026

Sandra Pons 14 ENE 2026 - 04:30h.

Acoge una de las mayores concentraciones de sabinas albares monumentales de toda España, con ejemplares de entre 800 y 1.000 años

Este bosque tiene una extensión aproximada de 6 hectáreas, el conjunto más emblemático son Las Blancas

ValenciaEl Sabinar de las Blancas, un bosque situado en la Puebla de San Miguel (interior de Valencia) ha sido reconocido con el título de Bosque del Año en España 2026, una iniciativa de Bosques Sin Fronteras, con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica.

Este paraje natural acoge una de las mayores concentraciones de sabinas albares monumentales de toda España, convirtiéndose en uno de los bosques valencianos más especiales y únicos.

Sabinas centenarias y milenarias

Estas sabinas destacan por sus dimensiones y edades excepcionales. Muchas son centenarias e incluso alguna llega casi al milenio. Según distintos estudios, hay ejemplares de entre 800 y 1.000 años. Han resistido sequías y heladas.

Aunque su crecimiento es extremadamente lento, pueden alcanzar hasta 20 metros de altura. Su madera rojiza y aromática fue muy apreciada históricamente por su resistencia natural.

Este bosque tiene una extensión aproximada de 6 hectáreas. El conjunto más emblemático son Las Blancas, una microrreserva.

Por delante de un bosque de Jaén

Ya superó la primera fase del concurso y el jurado lo seleccionó. Consiguió 12.144 votos del público, imponiéndose al Cornetal del Barranco del Perú, en Albanchez de Mágina (Jaén), que registró 10.023 apoyos.

Como curiosidad, en 2021, el paraje rindió homenaje al agente medioambiental Jesús Monedero, que dedicó casi treinta años a su protección. Una de las sabinas lleva hoy su nombre.

Visita el Sabinar de las Blancas:

Un gran plan de fin de semana podría ser visitar este bosque galardonado. Si decide visitarlo, es importante tener en cuenta que se accede por la carretera CV-363, que une la Puebla de San Miguel con Losilla. A mitad de trayecto aparece una pista forestal señalizada a la izquierda, que conduce al Mirador de Mirar Bueno y al paraje de Las Blancas.

Hay una valla que impide el paso a vehículos. Es el momento perfecto para ir a pie por un camino de naturaleza, sabinar abierto y calma. Situado a más de 1.400 metros de altitud, se observan praderas y árboles que crecen despacio pero con enorme resistencia. Un lugar forjado por la naturaleza y la presencia humana, y es que generaciones de pastores han encontrado en él sombra y refugio.