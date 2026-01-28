El patrón, un hombre de 69 años con pocos conocimientos de navegación, se quedó a la deriva tras quedarse sin batería en el motor de la embarcación

Encuentran un cuerpo sin vida en la zona de Lanzarote donde cayó un estadounidense al mar

Doce días después de su desaparición, un avión de Frontex ha localizado con vida y en buen estado de salud al ocupante de un velero que salió de Gandía en aguas de Algeciras, según ha informado la Capitanía Marítima de Alicante. Un mercante, el Thor Confidence, lo ha rescatado y lo desembarcará en el puerto de Algeciras el día 29.

El pasado 15 de enero, el patrón de este velero recreativo salió del puerto de Gandía (Valencia) para recorrer las 83 millas que hay hasta Guardamar del Segura (Alicante). Una travesía, en principio tranquila y plácida, que se torció.

El ocupante, un hombre de 69 años con pocos conocimientos de navegación, contactó el mismo día de su partida con Emergencias para pedir auxilio tras hablar con su mujer y decirle que estaba cerca de Benidorm.

Al día siguiente, la mujer acudió a la Guardia Civil para denunciar su desaparición. Unas horas después, el hombre volvió a contactar con Emergencias con su teléfono móvil para volver a pedir ayuda. Se había quedado a la deriva, sin batería en el motor del velero y sin radio, pero en esa breve comunicación no pudo dar su ubicación porque también se quedó sin batería en el móvil.

Intensa búsqueda

La búsqueda del velero se inició el 16 de enero. Una operación se ha coordinado con el COVAM (Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima) de la Armada y el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, ha detallado la Dirección General de la Marina Mercante. Salvamento Marítimo, Cruz Roja y la Guardia Civil desplazaron numerosos medios para tratar de localizar la embarcación. Sin embargo, los días pasaban, y aunque se amplió el radio de búsqueda hasta Murcia, no aparecía.

La falta de noticias, motivó que el día 24 de enero se desactivara la búsqueda con medios de Salvamento Marítimo en la zona SAR española, manteniendo activos radioavisos y contactos con las autoridades de Argelia.

Finalmente, ha sido un avión de Frontex el que ha localizado en aguas de Argelia, en buen estado de salud, al ocupante del velero tras doce días desaparecido.