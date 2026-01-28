El agresor salió de España tras lo hechos y sobre el menor pesaba una orden europea de detención

La muerte se produjo tras una pelea con arma blanca en el interior de un autobús urbano de Castelldefels

Compartir







Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de 16 años en el aeropuerto Josep Tarradellas-el Prat de Barcelona como presunto autor de la muerte violenta de un hombre en Castelledefels, Barcelona, en julio de 2025, según han confirmado fuentes policiales.

Según ha avanzado el medio 'Crónica Global', el menor, sobre el que pesaba una orden europea de detención, regresó el lunes a Cataluña y se entregó a los Mossos, que ya lo han puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

PUEDE INTERESARTE Detenida una mujer por apuñalar a un hombre en el cuello en Castellón

El menor salió de España

Los hechos se remontan a la madrugada del 18 de julio de 2025, cuando se produjo una pelea con arma blanca en el interior de un autobús urbano de Castelldefels, en la que resultó herido de gravedad un hombre, que falleció al día siguiente por las heridas ocasionadas.

PUEDE INTERESARTE Expulsado un futbolista juvenil de Cuenca por agredir a un árbitro y mandarle al hospital

Pese a los esfuerzos de los sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que atendieron al herido y lo trasladaron al Hospital de Bellvitge, donde la víctima murió horas más tarde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Sur se hizo cargo de la investigación e identificó al menor como presunto autor de los hechos, que había salido de España y sobre el que se dictó una orden de detención europea.