El cuerpo ha sido encontrado por los submarinistas a unos 20 metros de la zona donde cayeron el pasado domingo cuatro jóvenes

Un vecino encuentra el cadáver de un hombre ensangrentado en un parque de Madrid Río

Compartir







Un cuerpo sin vida ha sido localizado este martes por los equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) durante el dispositivo de búsqueda del ciudadano estadounidense desaparecido tras caer al mar el domingo en el sur de Lanzarote.

Según ha confirmado el Consorcio de Emergencias de Lanzarote, el cuerpo ha sido encontrado por los submarinistas a unos 20 metros de la zona donde cayeron el pasado domingo cuatro jóvenes tras sufrir un golpe de mar.

El dispositivo desplegado para tratar de encontrar al desaparecido ha sido ampliado este martes con la incorporación de Bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, un helicóptero del 112, dos equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuaticas de la Guardia Civil (GEAS) y la Guardamar Polimnia de Salvamento Marítimo, unos rastreos a los que este lunes la Policía Local del municipio de Yaiza sumó un dron con cámara térmica.

El chico desapareció en la zona de Los Charcones, al suroeste de la isla, en un embate del mar que también sorprendió a otros tres compatriotas, quienes, sin embargo, lograron salvar la vida con ayuda de los servicios de emergencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde entonces, el desaparecido había sido buscado por un dispositivo de emergencia del que forman parte Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local, según han detallado fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

Los cuatro chicos sorprendidos por las olas, de entre 19 y 21 años, estudian en Madrid y habían viajado a Lanzarote. Una vez en la isla, accedieron a pie a la zona de Los Charcones, cuya carretera está cortada por una valla.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sorprendidos por un golpe de mar

Fue entonces cuando fueron sorprendidos por un golpe de mar que cogió a dos de ellos en el agua, si bien uno pudo ser rescatado a unos 800 metros por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno canario, han detallado las fuentes.

Los otros dos sufrieron heridas leves y quedaron entre las rocas, y no quisieron recibir asistencia sanitaria. Un helicóptero de Salvamento Marítimo, además de una embarcación del citado cuerpo y otra de la Guardia Civil, así como efectivos de los bomberos con una moto acuática y de la Policía Local desde tierra participaron este domingo en la búsqueda del único desaparecido en este siniestro.

El accidente ocurrió cuando estaba vigente, desde las 06.00 horas, una alerta por fenómenos costeros decretada por el Gobierno de Canarias en todas las islas, al esperarse olas que podían superar los 5 metros en Lanzarote y Fuerteventura.

En la zona donde se encontraban los jóvenes está prohibido el baño debido a esta alerta, han indicado las fuentes del Consorcio de Emergencias, que han explicado que en ella hay piscinas naturales que suelen ser visitadas, dada la difusión que han encontrado en las redes sociales.