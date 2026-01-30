Detenido un teniente de la Guardia Civil por agredir sexualmente y maltratar a su expareja

Las investigaciones seguirán su curso para esclarecer los hechos sucedidos

Un teniente de la Guardia Civil de Bétera, en Valencia ha sido detenido y ha quedado en situación de investigado en una causa abierta por los delitos de maltrato, agresión sexual, injurias y coacciones hacia su expareja.

Según han informado este viernes fuentes judiciales, el detenido pasó ayer a disposición de la magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Llíria

Así, la jueza ha ordenado la prohibición de aproximarse a menos de 700 metros de la denunciante, de su lugar de trabajo y de cualquier lugar que frecuente, así como a la localidad donde reside; la prohibición de comunicación con ella por cualquier medio; y la colocación de una tobillera GPS para el control del alejamiento.

La detención ha sido adelantada por el diario 'Las Provincias', que señala que la víctima ha denunciado varios episodios de malos tratos y tres agresiones sexuales durante los cuatro meses de relación que mantuvieron entre septiembre y diciembre de 2025.