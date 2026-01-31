El hombre se encontraba trabajando en una vivienda de la capital cuando cayó desde varios metros de altura

TorrentUn trabajador de 40 años ha fallecido al caer desde varios metros de altura mientras trabajaba en un domicilio particular en la localidad valenciana de Torrent (Valencia).

Según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Ayuntamiento, el accidente de produjo sobre las 18 horas del viernes, cuando el hombre se encontraba trabajando en una vivienda de la citada localidad y, por causas que se desconocen, cayó desde varios metros de altura.

Al lugar se movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico practicó la maniobra de reanimación cadiopulmonar (RCP) y otras técnicas de estabilización al hombre, de 40 años, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.