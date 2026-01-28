Los ministros Torres y Planas acudirán con Montero al funeral por las víctimas de Adamuz este jueves en Huelva

La Inspección de Trabajo investiga ahora las circunstancias del accidente

Un trabajador ha fallecido este mediodía en Sevilla tras sufrir un accidente laboral en una obra, el suceso ha ocurrido en el Parque Tecnológico y Empresarial de Palmas Altas, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía.

El aviso se recibió sobre las 12:55 horas, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061 alertó de que una placa había caído sobre un operario, dejándolo atrapado en el interior de la obra. Inmediatamente, la sala coordinadora del 1-1-2 activó un amplio dispositivo de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Policía Nacional y servicios sanitarios, además del Centro de Prevención de Riesgos Laborales y la Inspección de Trabajo, como marca el protocolo en este tipo de accidentes.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador

Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas del accidente. La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si se cumplían las medidas de seguridad en la obra, en un nuevo caso que vuelve a poner el foco en la siniestralidad laboral.