Carlos Plá Valencia, 10 FEB 2026 - 06:30h.

Tras extirparle por segunda vez un tumor de la glándula salival, Roman necesita una terapia en Madrid

Philip Burchell, un vecino de Jávea (Alicante), ha puesto en marcha una campaña en la plataforma Gofundme para hacer frente a los costes del tratamiento que necesita su hijo Roman, un niño de 12 años enfermo de cáncer.

Tal como relata el hombre se está "enfrentándo a la peor pesadilla para cualquier padre", desde que el pasado mes de septiembre le diagnosticaron a su hijo Roman un carcinoma mucoepidermoide, un tipo muy raro de cáncer de la glándula salival. "Estábamos destrozados, con muchísimas preguntas y pocas respuestas", explica el hombre.

Tras el diagnóstico inicial, Roman se enfrentó a todo tipo de pruebas médicas durante varias semanas, hasta que en noviembre le intervinieron quirúrgicamente en el Hospital San Juan de Alicante.

El tumor se reproduce

En principio, la operación había sido un éxito y Roman se recuperaba satisfactoriamente hasta que en enero fue trasladado al Hospital La Fe de Valencia, donde detectaron que el tumor había reaparecido y que necesitaba ser intervenido de nuevo. "Estábamos destrozados", asegura Philip.

A partir de ese momento, Roman tuvo que someterse a numerosas pruebas y a otra delicada operación. "Tras una reunión de médicos maxilofaciales, radiólogos y oncólogos, recibimos la fantástica noticia de que ya no había signos del tumor", recuerda el padre.

En esta ocasión, para que el cáncer no se reproduzca otra vez, los médicos le han prescrito un tratamiento de prontoterapia que debe realizarse en Madrid y que se prolongará entre seis y siete semanas. Un nuevo quebradero para la familia que no cuenta con el dinero para afrontar los gastos de alojamiento en Madrid durante ese tiempo, además del viaje. "Cualquier ayuda que podamos recibir será muy apreciada", asegura el padre.

De los 12.000 euros que han solicitado para afrontar esos gastos, ya han recaudado más de 9.000 gracias a la ayuda de 116 donantes.

La familia de Roman, muy agradecida por el dinero recibido, explica que todavía desconocen la fecha en la que el pequeño podrá comenzar el tratamiento en Madrid y aseguran que los fondos que no se empleen serán donados a la asociación Cancer Care de Jávea.