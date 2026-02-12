Carlos Plá Valencia, 12 FEB 2026 - 06:30h.

A los 79 años, este sintecho falleció en el banco del Paseo Doctor Gadea de Alicante donde llevaba más de un lustro viviendo junto a decenas de libros que recuperaba de contenedores

La esperanza de los sintecho: "Al dejar la calle comienzas a sentirte persona"

"En un pequeño rincón del Paseo Doctor Gadea habita un hombre de pelo largo y canoso, siempre pulcro, siempre digno. Con cartones y lonas se protege del frío y la lluvia, como quien ha aprendido a dialogar con la soledad. Sin rendirse", así comienza la sentida despedida escrita por Pedro, uno de los coordinadores de Alicante Gastronómica Solidaria, tras conocerse la muerte de Max.

Este hombre que llevaba más de un lustro en las calle, había encontrado refugio en un banco del céntrico paseo donde vivía rodeado de decenas de libros que recuperaba de los contenedores y que devoraba uno tras otros. Un banco que este martes estaba vacío, después de su fallecimiento en la que había sido su casa.

La noticia de su muerte corrió rápidamente entre los vecinos y comerciantes de la zona, con los que Max solía dialogar y al que ayudaban con comida, ropa, calzado y alguna limosna. "Lo quieren porque su humor aparece cuando menos se espera, ligero y certero, aunque él guarde su mundo en silencio. Divertido y reservado, ha sido parte viva del paisaje: discreto, elegante, inolvidable", relata Pedro en su despedida en redes sociales, donde recuerda que cada noche esperaba "impaciente la llegada de los voluntarios a llevarle un plato caliente".

Las muestras de dolor por la muerte de Max se han sucedido en la zona y desde Alicante Gastronómica Solidaria han asegurado que "hoy la cocina está un poco más silenciosa. Se nos va alguien que, aunque vivía en la calle, nunca fue invisible para nosotros". Desde la ONG recuerdan que compartieron con Max "comidas, sonrisas, miradas y momentos sencillos que se quedan para siempre", y esperan que "allá donde esté no le falte el calor, ni el pan, ni la dignidad que aquí siempre tuvo".

"Por fin ha comenzado un largo viaje en su flamante Ferrari rojo que tanto ansiaba. Max, descansa en paz".