Sara Andrade 23 DIC 2025 - 06:00h.

En la Fundación Arrels de Barcelona ayudan desde hace 38 años a personas sin hogar, también en las fechas señaladas donde la soledad se agudiza

La Navidad para las personas sin hogar es un día más en el calendario. Así lo asegura Stefan, que ha pasado ocho años de su vida en la calle. Llegó a Barcelona de Rumanía con la esperanza de encontrar un trabajo y una nueva vida, pero todo se truncó y acabó viviendo en la calle. Para soportarlo, tuvo que consumir alcohol y, aunque ahora señala orgulloso que lleva un año y medio sin consumir, no fue nada fácil dejarlo. Como explica a la web de Informativos Telecinco, lo más difícil para él ha sido ser invisible y sentirse inútil. "Hambre en Barcelona no se pasa, porque hay comida en todas partes. En la calle hay otras reglas, lo que hay son muchas peleas y discusiones. Desde por la mañana tienes que buscarte la vida para encontrar un comedor y un sitio para ducharte. Bebía mucho alcohol para poder pasar el día en la calle", expresa.

Para la mayoría, las fiestas navideñas son días de estar en familia, pero para las personas sin hogar no hay mucho que celebrar. "Con el tiempo te acostumbras. Es un día como todos los demás, no es un día de fiesta en la calle, porque en la calle no hay Navidad. Es verdad que esos días sí vamos al comedor y hay un menú diferente, pero nada más. Yo no echaba de menos la Navidad", subraya Stefan quien ahora ha conseguido salir de la calle y vive en un piso de la Fundación Arrels de Barcelona. "Es un entorno donde la gente pasa el tiempo siendo invisible. Solo eres visible para los voluntarios, son los únicos que vienen a darte un abrazo y los que hablan contigo. Son los que conocen tu historia", añade.

Un día para una persona sin hogar en la ciudad de Barcelona es eterno. Normalmente se mueven para encontrar un hueco en los comedores y poder darse una ducha. Beatriz Fernández, la presidenta de la Fundación Arrels, señala que esos días, suelen necesitar lo de siempre: acompañamiento, escucha, apoyo, cubrir necesidades básicas y, evidentemente, alojamiento. "Para nosotros lo que es muy importante, lo que intentamos transmitir, es que sepan que son importantes para alguien y este alguien somos nosotros. A partir de ahí, los educadores trabajan igual todo el año -también los días de Navidad-. Esos días salimos a la calle, acompañamos y visitamos a las personas que conocemos".

La fundación trabaja desde hace 38 años ayudando a personas sin hogar, ofreciendo atención básica en la calle, pero también acompañándolos y ayudándolos a salir de ella. A Stefan, por ejemplo, le han ayudado a salir y ahora vive en uno de los pisos que disponen -actualmente cuentan con 263 personas alojadas-. Le han dado trabajo, porque ofrecen un taller ocupacional, y afirma sentirme mejor que nunca. "Ahora tengo todo controlado, estoy colaborando en Arrels. Estoy organizado: cocino, hago lavadoras, duermo tranquilo, me encuentro con amigos para tomar un café, para charlar… Tengo una vida normal. Si encuentras a la persona que te da la mano, claramente, puedes salir de la calle. Ahora veo que soy útil, siento que cuento donde estoy. La gente me respeta, yo estaba muy enfadado con todo el mundo", explica.

Aunque las organizaciones señalan que se puede ayudar a las personas sin hogar durante todo el año, en Navidad hay muchas acciones solidarias: desde pequeñas donaciones hasta voluntariados. En la Fundación Arrels, durante estos días las personas que deseen pueden hacer voluntariados y trabajar en los comedores o en las distintas propuestas de recogida de ropa o materiales de ayuda, pero también se pueden hacer aportaciones. "Durante las fiestas, solemos sensibilizarnos más. Por eso, hacemos un llamamiento a las empresas, a las familias y amigos que quieran hacer un regalo -por ejemplo, un amigo invisible- porque cualquier tipo de aportación es de mucha ayuda".

Salir de la calle: "Los primeros meses son clave para que no se cronifique la situación"

El estudio, titulado 'Radiografía social del sinhogarismo en España: percepciones, realidades y retos', publicado en 2025, advirtió que más de cuatro millones de personas en España han dormido alguna vez en la calle por falta de recursos. Los datos en las principales ciudades de España no están claros, sin embargo, la Fundación Arrels de Barcelona ha publicado este mes un resumen de sus datos y se calcula que en la ciudad unas 4.800 personas están sin hogar y, de ellas, 1.384 duermen en la calle. Su equipo de voluntarios ha atendido este año 2025 a más de 600 personas a pie de calle y, en total, a 3.287 personas. En Madrid las cifras son prácticamente similares, también llegan a las 5.000 personas sin hogar este año. La situación es especialmente precaria para todos, pero las mujeres son el colectivo más vulnerable. La Red Faciam de Madrid advierte, en este sentido, que un 36% de las mujeres que viven sin hogar lo hacen en lugares poco seguros y en condiciones poco adecuadas.

Como explica la presidenta de la Fundación Arrels, la falta de una vivienda es el problema principal, es decir, la precariedad económica, pero esto va asociado a problemas de salud física y salud mental, que es especialmente peor cuando la persona es más mayor o no tiene movilidad normal. "También tienen problemas con las pertenencias y su intimidad, porque tienen que llevar siempre todo encima y tienen riesgo de perderlas".

Lo más importante para que una situación no se cronifique es que esta persona cuente con la ayuda necesaria y sea atendida en los seis primeros meses de estar en la calle. "Si durante los seis primeros meses de su estancia en la calle recibe una atención social urgente y una atención social centrada en su problemática, es mucho más fácil que esta persona pueda revertir su situación. Evidentemente, si es joven, pues más fácil. A partir de un año de vivencia en calle, es más difícil que una persona por sí misma pueda volver a recuperar una cierta autonomía", subraya a la web de Informativos Telecinco.