Una segunda mujer ha denunciado al alcalde de Almussafes por realizarle comentarios de carácter sexual y darle un beso no consentido, González ha negado las acusaciones

El DAO de la Policía Nacional, denunciado por agresión sexual a una subordinada

La empresa municipal de servicios del Ayuntamiento de Almussafes (Empsa) ha despedido a la mujer que denunció al alcalde de la localidad, Toni González, ante los órganos del PSOE por un presunto caso de acoso laboral y sexual.

El despido se produce casi un mes después de que se hiciera pública la denuncia al alcalde, tras la resolución del expediente disciplinario abierto a la mujer por la presunta revelación de secretos tras difundir documentos internos con datos personales de empleados.

Desde el entorno del alcalde, que presentó por su parte una denuncia contra la mujer, se desvinculan del despido, ya que la afectada trabajaba en la empresa de servicios, no para el ayuntamiento.

Otra mujer denuncia al alcalde por acoso

Una segunda mujer ha presentado una nueva denuncia por acoso sexual contra Toni González, según ha adelantado también elDiario.es. Una denuncia que ya ha sido tramitada y que se refiere a comentarios de contenido sexual como a un beso no consentido por parte del alcalde hacia la denunciante.

Como ocurrió con la primera denuncia, González ha negado los hechos y asegura que se trata de “una denuncia falsa de una amiga de la primera denunciante”, y ha añadido que “las dos han ido largando esto por el pueblo”.

Como en el primer caso, esta segunda denuncia por acoso laboral y sexual se ha presentado ante la oficina antiacoso del PSOE y el Departamento de Cumplimiento Normativo. La segunda denunciante, además, ha asegurado que estaba presente en el momento en el que González le dijo a la primera denunciante: “Con la cara de santita que llevas, debes de dar buenas mamadas”.

Tras la primera denuncia, González solicitó la suspensión de militancia en el partido y renunciar a sus cargos orgánicos, aunque se mantiene al frente del Ayuntamiento, a pesar de que la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, exigió su dimisión o la entrega de su acta, algo que no se ha producido.