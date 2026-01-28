Carlos Plá Valencia, 28 ENE 2026 - 16:36h.

Toni González ha denunciado a otras dos personas de su entorno más cercano, a una de ellas por injurias y otra por amenazas muy graves

El TSJA absuelve a un hombre condenado por una agresión sexual a una menor de Jerez que no cometió

El alcalde de Almussafes, Toni González, ha anunciado que ha presentado una denuncia por injurias y calumnias contra la mujer que le acusó de acoso sexual y laboral en el PSOE.

En un comunicado en sus redes sociales, asegura que ha tomado esta decisión "tras una reflexión profunda" por tratarse de una denuncia que califica de falsa. González también ha anunciado que ha presentado otras dos denuncias contra dos personas de su entorno cercano, a una de ellas por injurias y otra por amenazas muy graves.

En el comunicado, González señala que "la denuncia falsa por acoso sexual y laboral no es un hecho aislado, sino que es el punto culminante de una campaña de acoso y derribo que se inició hace más de cuatro años con el fin de menoscabar mi imagen política, personal, familiar y profesional".

Una campaña en la que afirma que ha sufrido "amenazas muy graves" en todo este tiempo, por lo que ha decido emprender acciones legales. Para apoyar su denuncia, el alcalde de Almussafes ha aportado el testimonio de varios vecinos de Almussafes, que "han presenciado en primera persona los hechos que he puesto en conocimiento de la justicia".

Por último, González asegura que llegará "hasta las últimas consecuencias para restañar mi imagen política, personal y profesional", para que "quienes han actuado de mala fe asuman las consecuencias de sus actos".

Toni González, que fue suspendido de militancia y de sus cargos orgánicos en el PSPV al trascender la denuncia. Recientemente, la ejecutiva del PSPV-PSOE de la Ribera Baixa ha aprobado recientemente una moción “en defensa” de González y de la secretaria general comarcal, Manoli Egea, apartada de la gestora aprobada por el PSOE en la localidad.