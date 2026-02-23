Las cámaras municipales fueron clave para identificar al autor de los hechos, según el juzgado de Villajoyosa

La víctima será indemnizada con 2.500 euros por gastos veterinarios y morales

AlicanteUn hombre ha sido condenado a una pena de multa y a no tener actividades con animales durante 16 meses por arrojar una sustancia corrosiva al perro de un chalet porque le molestaban los ladridos cuando pasaba por las inmediaciones.

Según la sentencia facilitada a EFE, la víctima, defendida por el despacho especializado en derecho animal Aboganimal, será indemnizada con 2.500 euros por gastos veterinarios y morales a causa de lo sucedido entre el 16 y 30 de noviembre de 2023.

La sustancia le provocó quemaduras químicas y lesión ocular

El condenado, W.B.W. utilizaba una jeringuilla o instrumento parecido para lanzar a 'Han' el líquido a través de la verja de la vivienda unifamiliar de la urbanización Altabista y le provocó quemaduras químicas y lesión ocular que requirieron de atención veterinaria. Las cámaras municipales fueron clave para identificar al autor de los hechos, según el juzgado de Villajoyosa que ha visto el caso.

El dueño de 'Han' detectó durante esas dos semanas ladridos intensos del perro que denotaban dolor, así como que alguien le había mojado con un líquido amarillento que le causaba las quemaduras, el cual también dejaba daños en las baldosas y mobiliario de jardín.