Patricia Martínez 23 FEB 2026 - 13:13h.

Tras compartirlo en su perfil, la situación de maltrato fue también denunciada a la policía

La Policía compostelana ha confirmado que el perro ya ha sido puesto a salvo

Santiago de Compostela Un vídeo dado a conocer este pasado fin de semana en las redes sociales y en el que se puede ver como una joven maltrata a su perro en una calle de Santiago de Compostela, ha despertado la indignación y la rabia de muchos vecinos de la ciudad. En las imágenes, difundidas por la popular cuenta de Instagram de SalseoUSC, se puede ver como una persona que pasea a un perro, una mujer joven y que lo lleva con una correa, le da varias patadas al animal, y llega incluso a levantarlo en el aire, produciéndole por momentos un estrangulamiento con la correa, mientras lo zarandea.

El vídeo está grabado en la calle Salgueiriños de la capital de Galicia, y tras su publicación, las reacciones de indignación no se han hecho esperar.

Las imágenes, que suman miles de visualizaciones y cientos de reacciones y comentarios en apenas 24 horas, han generado mucha rabia e impotencia entre quienes denuncian la crueldad y el ensañamiento de la dueña con el animal.

“Una persona que hace esto no puede quedar impune” comentan, o “pobre peludiño” se puede leer en algunos de los comentarios, mientras que muchos de los usuarios piden que la policía actúe: “Ojalá la Policía se mueva "se puede leer.

La situación ha sido notificada a la Policía

Los responsables del perfil comentaron también que tras recibir algunos testimonios de testigos que pudieron aportar más detalles sobre el maltrato, denunciaron la situación a la Policía de Santiago.

Este mismo lunes, los administradores del perfil han actualizado la información y han confirmado que tras la difusión de las imágenes y de ponerlas en conocimiento de la policía, la investigación ha dado sus frutos. Y los responsables de la comisaría compostelana les han confirmado que el perro está “en buen estado y en casa con otra persona”.

Un final feliz que llega tras un vídeo de denuncia de un maltrato que por desgracia se repite a menudo, aunque no siempre haya pruebas como en el caso de este vídeo que puedan ayudar a que este perro tenga el hogar y el cariño que se merece.